إصابة 3 أشخاص في احتراق سيارة نقل

شهد الطريق الصحراوى الغربى بدائرة محافظة بنى سويف، حادث اشتعال سيارة نقل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة في بنى سويف، بلاغًا باشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة المحافظة؛ ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ودفعت قوات الماية المدنية بسيات الإطفاء ترافقها سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

أسماء المصابين

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف المصابين وهم يوسف.س.ر 20 سنة، سائق، مصابًا بحروق من الدرجه الثالثة، وأحمد.ط.ى 24 سنة مصابًا بحروق من الدرجة الثانية، ومصطفى.س.خ 15 سنة مصابًا بحروق من الدرجة الثانية وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.

تجري النيابة العامة بالجيزة ، تحقيقات موسعه حول حادث حريق عن اشتعال النيران فى عدد من السيارات بأحد الجراجات بمنطقة ترسا فى الجيزة.



تفاصيل حريق عدد من السيارات بجراج بالجيزة



فيما كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، عدم وجود شبهة جنائية فى حادث اشتعال النيران فى عدد من السيارات بأحد الجراجات بمنطقة ترسا فى الجيزة .

كما أستمعت إدارة المباحث بالجيزة ، إلي عمال جراج ترسا المحترق بعد تفحم 7 سيارات ، وقال أحد شهود العيان وهما عاملان بالجراج ، قائلين أن الحريق نشب أعلي إحدى السيارات فى مظلة خوص لحماية السيارات من الشمس ، وامتد الحريق للسيارات والتهم 7 سيارات فى دقائق ولم يستطيعا إيقافه حتى وصلت سيارات الإطفاء واخمدت الحريق .

ودلت التحريات الأولية ، أن النيران شبت بأرض فضاء بشارع جمال الدين المتفرع من ترسا ، مستأجرة جراج ، وتبين أن الأرض مملوكة لإحدى الهيئات ، ومستأجرة من مقاول بغرض استخدامها كجراج للسيارات مقابل أجر ،ويعمل بها عاملان .

بلاغ بنشوب حريق بالجيزة



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة ، يفيد بنشوب حريق واشتعال النيران فى عدد من السيارات بأحد الجراجات بمنطقة ترسا فى الجيزة.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم الدفع ب 3 سيارات اطفاء ، وتمت السيطرة علي الحريق ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:



إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.

كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.

وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار والإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجئ.