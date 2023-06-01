احتراق سيارة وكشك بشارع البطل أحمد عبدالعزيز في المهندسين

شب حريق داخل سيارة بضائع وكشك، بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على النيران.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، يفيد بنشوب حريق سيارة بضائع وسلع غذائية وكشك بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن توقف حركة السيارات في الاتجاه القادم من مناطق الجيزة والدقي والمتجهة لشارع جامعة الدول العربية.

وتبين بالفحص الأولى اصطدام سيارة كانت تسير بسرعات عالية بكشك ثم عمود إنارة أسفل عقار سكنى بالشارع.

حريق بشارع البطل محمود عبد العزيز في المهندسين

وفي وقت سابق، تعرض أكثر من 50 عاملًا وعاملة للإصابة، باختناق في حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات أمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المصابين.

إصابة 50 عاملًا وعاملة بالاختناق:

فيما قامت قوات الحماية المدنية بالمنوفية بالدفع بـ ٤ سيارات إطفاء إلى المدينة، و٨ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الكوم التعليمي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت البداية بتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بحدوث اختناقات في مصنع نيدل كرافت، وانتلقت قوة أمنية لموقع الحادث بقيادة رئيس مباحث شبين الكوم للفحص والمعاينة ومعرفة أسباب الاختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتنوع الإصابات بين حالات اختناق وأغماءات من دون وجود وفيات.

كما تم ندب للمعاينة والتوصل إلى أسباب حدوث الاختناق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفاة موظفة جهاز 15 مايو:

وقد لقيت موظفة مصرعها اليوم، من المصابين في حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وقد اندلع حريق هائل، أمس الإثنين، داخل مبنى خدمي مكون من 5 طوابق بمدينة 15 مايو.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 23 شخصًا خلال الحريق ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.