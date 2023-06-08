"رهبة- مصنع الكراسي" يحقق إيرادات يومية مليون ونصف بالسينمات

استطاع فيلم رهبة، بطولة النجم أحمد الفيشاوي أن يحقق إيرادات بلغت 33619 جنيها في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، وحقق الفيلم إجمالي الإيرادات اليومية، بمليون ونصف المليون جنيه.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" حول "سيد رهبة" الذي يجسده أحمد الفيشاوي، يعيش فى أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

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أبطال فيلم رهبة - مصنع الكراسى

ويشارك أحمد الفيشاوى بطولة الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

طرح صناع العمل أغنية دعائية خاصة بالفيلم بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، وهى من غناء الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، وامتزجت المشاهد الدعائية للفيلم الأكشن بالكوميديا.

فيلم رهبة - مصنع الكراسى

وكان احتفل صناع فيلم رهبة بالعرض الخاص، مساء أمس، الإثنين، في إحدى السينمات الشهيرة بأكتوبر.

حضر العرض كل من: "أحمد الفشاوي، نسرين امين، ثراء جبيلؤ اسماعيل فرغلي، أحمد رمزي، سما إبراهيم، حسني شتا، محمد طارق، نسمة ممدوح، داليا فؤاد، ايه إبراهيم، فادى بدوى، فرغلى بلاكس، إسلام طه وتنظيم العرض الخاص رباب ابراهيم .

على صعيد آخر، صرح رضا عبدالرازق، مخرج الفيلم بأنه عمل مختلف، وأحمد الفيشاوي تحمس لفكرته لأنه يعيده إلى نوعية أحداث ومشاهد فيلم "الحاسة السابعة" للمخرج أحمد مكي، مشيرًا إلى أن الفيشاوي فنان موهوب وسعيد بالتعاون معه، مضيفًا: "الفيلم بشكل عام تجربة مختلفة، وإن شاء الله يعجب الناس".

فيلم رهبة - مصنع الكراسى

يذكر أن فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، والذى حقق نجاح كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى.

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آخر أعمال أحمد الفيشاوي

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي السينمائية فيلم "أشباح أوروبا" وشاركه بطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف بينهم باسم سمرة.

فيلم رهبة - مصنع الكراسى

وتدور أحداث فيلم (أشباح أوروبا) فى إطار من الأكشن والمغامرات، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.