محمد مطيع سكرتيرًا عامًا لنادي الزهور

كلف مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش ، محمد مطيع عضو مجلس إدارة نادي الزهور ومنسق لجنه الشباب و الرياضه بالنادي سكرتيرًا عامًا للنادي.

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جاء قرار مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، بتكليف محمد مطيع بهذا المنصب بالاجماع وذلك بعد تقديم الشكر للأستاذ طاهر صالح.

و أقام مجلس إدارة نادي الزهور تكريم خاص للأستاذ طاهر صالح في احتفالية جمعت أعضاء مجلس الإدارة وموظفي النادي.

محمد مطيع من الكوادر الشابة

و يعتبر محمد مطيع سكرتير عام نادي الزهور من الكوادر الشابة التي أثبتت نفسها في الإدارة الرياضية خلال الأعوام الماضية ، فمنذ دخوله مجلس إدارة نادي الزهور عام 2014 تحت السن استطاع إثبات قدراته الإدارية و تواصله الدائم مع الجميع ، و كان لقرب سنه من شباب النادي و اللاعبين السبب الرئيسي في نجاحه في الانتخابات لثلاث دورات متتالية ، تولى خلالها العديد من الملفات الهامة التي نجح في إدارتها، كما تولى منصب أمين الصندوق خلال الفترة من عام 2015 حتى 2017.

و استطاع مطيع المساهمة في إحداث تطور في مجالي الشباب والرياضة في نادي الزهور حيث تولى مسؤولية منسق اللجنتين اللتين شهدتا تطورًا كبير اً و اهتمامًا متزايدًا خلال الأعوام الماضية.

و يسعى مطيع إلى إثبات قدراته من جديد في منصب إداري هام ، و استغلال مهاراته في إحداث تطوير وتغيير في إدارة نادي الزهور .

و من الجدير بالذكر أن محمد مطيع من أبناء نادي الزهور الذين نشأوا فيه حيث مارس العديد من الرياضات و تخصص في رياضة الجودو ، و يشغل حاليًا منصب عضو لجنة تطوير الآداء و التكنولوجيا بالاتحاد الدولي للچودو .

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3 ناشئات من نادي الزهور ضمن منتخب السباحة الفنية

وعلى جانب آخر أعلن الجهاز الفني للسباحة الفنية عن قائمة المنتخب الوطني لمرحلة 15 سنة المشارك في بطولة العالم للناشئات المقرر إقامتها أغسطس المقبل في اليونان.

وتم استدعاء ثلاث سباحات من الزهور للمنتخب المصري بعد إجراء الاختبارات، وهن: لانا رامي، لجين أحمد، جنى محمد.

اجرت الاختبارات الخبيرة الكندية للمنتخبات القومية شيلا كروكسن مدربة منتخب كندا سابقًا والحاصلة على ميداليتين أولمبيتين كمدربة وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي.

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