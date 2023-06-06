ثلاث لاعبات من الزهور ضمن صفوف منتخب السباحة الفنية للناشئات

أعلن الجهاز الفني للسباحة الفنية عن قائمة المنتخب الوطني لمرحلة 15 سنة المشارك في بطولة العالم للناشئات المقرر إقامتها أغسطس المقبل في اليونان.

وتم استدعاء ثلاث سباحات من الزهور للمنتخب المصري بعد إجراء الاختبارات، وهن: لانا رامي، لجين أحمد، جنى محمد.

اجرت الاختبارات الخبيرة الكندية للمنتخبات القومية شيلا كروكسن مدربة منتخب كندا سابقًا والحاصلة على ميداليتين أولمبيتين كمدربة وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي.

وضمت قائمة المنتخب الوطني تحت 15 سنة كلا من:

زينه عمرو أحمد (الصيد) - سلمي هاني محمود (الصيد) - مريم سامر شعبان (هليوبوليس) - نور أحمد الشريف أحمد (هليوبوليس) - تاليا تامر محمد جواد (هليوبوليس) - لجين أحمد محمد السيد ( الزهور) - ياسمين أحمد منصور (الصيد) - لانا رامي أحمد محمود (الزهور) - جنا رءوف ربيعه (الصيد) - جودي وائل عطا (الصيد) - سلمي أسامة محمد محي الدين (بالم هيلز) - جنا محمد صبحي أحمد (الزهور) بالاضافة إلى اللاعبة جودي محمد أحمد عاطف (سموحة) بصفة احتياطية في حالة إصابة او اعتذار أحد اللاعبات الاساسيات.

ومن المقرر اقامة النسخة الثالثة من بطولة العالم للسباحة الفنية للناشئات خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر في العاصمة اليونانية أثينا، ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 200 سباحة فنية من أكثر من 30 دولة.

وتقام منافسات البطولة داخل مجمع أثينا للألعاب الأولمبية في مركز الرياضات المائية ”سيروس لويس“ الذي تم بناؤه خصيصًا لأولمبياد أثينا 2004.

على الجانب الأخر ، اختار الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة 4 لاعبات من نادي الزهور لخوض معسكر مفتوح للمنتخب الوطني للناشئات -19 سنة الذي يقوده فنيًا مصطفى هدهود، ويستعد حاليا لكأس العالم بأسبانيا.

ولاعبات الزهور هن: جنى سيد، ومايا سيد، وليلى خالد، وفرح شهاب، وتمتلك اللاعبات سجل حافل سمح لهن بالتألق في هذا العمر والانضمام للمنتخب الوطني.

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فرح شهاب نجمة الزهور من أوائل اللاعبات اللاتي سلكن طريق الاحتراف، استطاعت الحصول على منحة للعب في دوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة وذلك بدعم وتشجيع كبير من المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور. انطلقت رحلة نجمة الزهور في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي في سيسكو كولدج بولاية تكساس، وبعد تفوقها دراسيًا وفنيًا استطاعت الحصول على منحة أفضل في جامعة بيت هيل بولاية كنساس وهي احدى الجامعات المميزة سواء على مستوى المنافسة بدوري الجامعات الأمريكي أو على مستوى التعليم حيث تخصصت فرح في الإدارة الرياضية والتسويق.