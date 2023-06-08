معرض الزهور .. كرنفال الألوان من 5 جنيه إلى 80 ألف

معرض الزهور.. يربت شذى أشجار الروزماري على كتفيك من وهج شمس يونيو الساطعة وتقف أشجار التفاح البلدي لترحب بالزائرين على جانبي الممر المفضي إلى قلب أحد المشاتل المقامة بمعرض الزهور حيث تتسور أسرة من 4 أفراد باقة من أصيصات الزينة والنباتات المثمرة تنتقي منها مدام أمل باقة من النباتات لتزيين شرفة منزلها، يقول زوجها أستاذ علي: "جئنا إلى المعرض نزولاً عند رغبة زوجتي لتجديد المنزل بصحبة من النباتات فزوجتي تهوى العناية بها".

وبينما تواصل مدام أمل غربلة الأصيصات بحثًا عن ضالتها بين أشجار التفاح يقف المهندس شريف عمر يمدها بالنصائح ومعلومات عن كل زهرة لمساعدتها على حسم أمرها قبل أن تستقر على شجرة تبشر إحدى فروعها بثمرة جيدة، ثم تنتقي باقة من "نباتات المطبخ" بين الروزماري المصري والريحان والزعتر.

معرض الزهور

يقدم المهندس شريف، المسؤول عن مشتل دكتور جاردنز، لأسرة أستاذ عرض أسعار لايحتمل الرفض خاصة مع احتفاظه بالأسعار القديمة، والتي تبدأ من 5 جنيهات وتنتهي عند الـ 150 جنيه لأشجار الفاكهة ذات الزهور المثمرة بالفعل، مؤكدًا: "نبيع بالسعر القديم رغم زيادة الأسعار مكتفين بربح يسير نظير جذب المزيد من العملاء للتعامل مع المشتل في ظل مشاركة غير متوقعة بالمعرض هذا العام وسط الكثير من التسويفات التي أنهتها وزارة الزراعة بإطلاق إعلان المعرض من 27 مايو ولمدة شهر.

منفذ كتب وزارة الزراعة بالمعرض: مجلات ونشرات بأسعار زمان

على بعد خطوات من بوابة الدخول يستقبلك منفذ بيع كتيبات ونشرات وزارة الزراعة السنوية والنصف والربع سنوية والشهريات لشتى أنواع الفاكهة والثمار ونباتات الزينة ومقاومة الآفات وكتب تعلم الطهي تناسب ربات البيوت وفن إعداد المربى وحتى المكرونة المكرونة منزليًا، ترسانة ثقافية تلبي احتياجات الجميع من طلاب المدارس والكليات الزراعية والمهندسين وحتى القارئ العادي من محبي الزراعة والنباتات والباحثين عن هواية جديدة.

يتحول المنفذ إلى خلية نحل قبيل فتح أبواب المتحف في الـ9 صباحًا للزائرين يعمل طاقم قدره 3 موظفين ترافقهم المهندسة سهير زكي إمبابي، مهندسة بوزارة الزراعة، على ترتيب الكتيبات وتنظيم النشرات على ألواح العرض ومد يد العون للجمهور في رحلة بحثه عن الكتيب المناسب له بأسعار تبدأ من 75 قرش ولاتتجاوز الـ 25جنيه.

"يصطبغ المكان بروح الألفة على الرغم من صغر المكان المخصص للعارضين"، على حد قول المهندسة سهير إمبابي، وكالمسافر الغائب يحط الحنين هنا على أفرع الأشجار في معرض الزهور بالمتحف الزراعي بعد سنوات من البعاد ليستعيد الكثير من القائمين على المعرض ذكرياتهم مع موطنه الأول قبل نقله إلى حديقة الأورمان واستقراره هناك لسنوات.

معرض الزهور

معرض الزهور بالمتحف الزراعي نوستالجا التسعينات وملتقى أصحاب المشاتل

يجلس شاردًا على مقعده الوثير أمام مكتب بسيط يتوسط الجنب الشمالي من مشتل"بلومز" للنباتات العطرية والأشجار بمعرض الزهور، تحلق أفكار المهندس "خالد السيد" عبر الزمان لتحط بتسعينات القرن الماضي حيث يقام معرض الزهور في المتحف الزراعي قبل نقله لحديقة الأورمان بالجيزة والعودة لمهد الفكرة التي يقارب عمرها القرن من الزمان مرة أخرى.

انتشلت دفعة جديدة من الوافدين إلى المعرض المهندس خالد من الغرق ببحر الذكريات الذي غاص فيه لبضعة دقائق قبل أن يعود مستئنفًا رحلة عمل بلغت الـ 30 عامًا قضاها وسط الورود والنباتات المزهرة والأشجار المثمرة يعمل على ري بذرة أحلامه التي أثمرت عن شركة "بلومز للزهور والنباتات".

أرجع المهندس خالد حالة الحنين التي تنتابه مع كل معرض إلى: "المعرض أحلى شهر في العام ننتظره كل سنة للقاء الزبائن القدامي والتعرف على عملاء جدد وتجديد العهد مع زملاء المهنة على عشق الزهور، كما يمثل بالنسبة لي ملتقى لأصحاب المزارع والمشاتل من العام للعام".

تتأرجح مبيعات مشتل المهندس خالد بين الزهور الجميلة والنباتات العطرية وتارة لنباتات "الطهي" لكن كفة الأفكار المبتكرة كـ "الجرين وول" أو حائط النباتات المناسب للشرفات ونباتات الراحة النفسية كالبامبو ترجح في كل مرة فقائمة أسعار تبدأ من 5 جنيهات وتصل إلى 80 ألف جنيه لأشجار الزيتون المعمرة.

معرض الزهور

مشتل الشيمي آيه في الجمال وروعة التنسيق

سيمفونية من العمل الدؤوب يقودها مهندس حاتم الشيمي تعزف على أوتارها زوجته وابنيه بين نباتات مشتل الشيمي بمعرض الزهور، يوجه أبنائه بتعليمات دقيقة للعناية بالنباتات ويزود فريق قوامه 3 أفراد بصحبة عاملين آخرين بإرشاداته للعناية بالزهور وسقيتها، بحنكة عازف كمان تمخضت خبرته عن سنوات من العمل مسؤولاً بشركة كوين لاند ومالكًا لشركة الشيمي.

"الكثافة والتنوع بين مختلف الفئات"، سمتان صبغتا إقبال الجمهور هذا العام على معرض الزهور بالمتحف الزراعي، على عكس توقعات "الشيمي"، قائلاً: "مع تأخر موعد المعرض لم نتوقع تلك الكثافة على الإطلاق"، لكن نسبة التردد حسمت الأمر لصالح متذوقي الجمال من الطلبة وربات البيوت وحتى الموظفين بمختلف الهيئات الذين اقتطعوا جزء من يومهم لزيارة المعرض.

قاد عشق الزهور والزراعة الآلاف إلى شارع نادي الصيد حيث يقبع المتحف الزراعي منذ 1934 لشراء شتى انواع النباتات، الظل منها والضوء، ومختلف أنواع الزهور والأشجار المثمرة التي تناسب الشرفات والحدائق، تدفعهم الحاجة إلى نيل الونس بالزهور وألفة وجودها بالمنزل بجانب الراحة النفسية التي تنشر شذاها في أركانه، وهو ماجعل مبيعات نباتات "السلام النفسي"، أمثال نباتات الظل: البوتس والسمبونيم والأركيا والشمادوليا ونباتات الضوء كادورلين وكالوسيات وكاليفيا وجاردنيا، تطغى على غيرها من مبيعات الزهور والنباتات.

معرض الزهور

زيوت مرسى مطروح وتمور سيوة

يقف بقامته المديدة، مرتدياً جلباب أبيض تعلوه الجبيرة مخفيًا هامته خلف الطاقية البدوية المميزة بينما يشرف الحاج صبري عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي الزيتون وزيت الزيتون بمطروح على إنتاج معاصر زيت جوز الهند والسمسم، قاطعًا مئات الكيلو مترات من موطنه الأصلي محملاً وفريقه بكل مالذ وطاب من منتجات بدو الصحراء الغربية وسيوة وصولاً إلى حي الدقي حيث يقام المعرض.

حملت فكرة إقامة معرض خدمي للمنتجات الغذائية بمعرض الزهور الحاج صبري إلى القاهرة، "إتاحة معرض خدمي للمنتجات الزراعية بالمعرض فكرة رائعة، نأمل أن تكون بداية للمزيد من المعارض القادمة"، مؤكداً أن إشراف وزارة الزراعة على المبيعات ضمان لايدع مجالاً للشك لدى الجمهور في جودة المنتجات.

معرض الزهور

إنتاج العسل أمامك عينيك بمنفذ وزارة الزراعة في المعرض

يتراص سرب من النحل داخل لوح زجاجي مزدوج حيث يعمل بدقة وتناغم باهر على إنتاج أجود أنواع العسل بركن منتجات عسل النحل التابع لوزارة الزراعة داخل معرض الزهور، "نعمل تحت إشراف دكتور محمد فتح الله رئيس قسم النحل بالوزارة لرعاية النحل بالمناحل ومتابعة إنتاج عسل النحل من زهور الموالح والبرسيم والنباتات الطبية والموسمية"، وأضاف المهندس علاء فاضل القائم على ركن العسل أن الإقبال هذا العام كثيف والمبيعات في ارتفاع مطرد.