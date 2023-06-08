محافظ بني سويف يطمئن على امتحانات النظري لطلبة الدبلومات الفنية 

المحافظ يطمئن على ختام الدبلومات الفنية

حرص محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بالاطمئنان على ختام امتحانات النظري لطلبة الدبلومات الفنية الامتحانات أمام 97 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وشملت امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم نظامي 3 و5 سنوات إعداد مهني تعليم وتدريب مزدوج.

جاء ذلك خلال تواصل محمد عبد التواب كيل الوزارة مع المحافظ محمد هاني غنيم حيث أشار وكيل التعليم إلى انتظام طلاب وطالبات الدبلومات داخل اللجان وذلك من خلال تواصله عبر غرفة العمليات بالمديرية مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات ومسؤولي التعليم الفني ورؤساء ومراقبي اللجان حيث اطمأن على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان لحظة بلحظة ،منوها عن تكليفاته لرؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية داخل اللجان ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب اللجان وتطبيق القانون والقرارات الوزارية في هذا الجانب

وأضاف وكيل الوزارة، أن امتحان العملي سيبدأ اعتباراً من غد الجمعة 9 يونيو الجاري وعلى مدار أسبوع ليختتم 16 من نفس الشهر ، معرباُ عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لدعمه وتوجيهاته بتوفير كافة التيسيرات لعقد الامتحانات بمختلف المراحل، وموجها الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وشركات المرافق على تعاونهم في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتسهيل إجراء الامتحانات

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