بني سويف تحقيق في المخالفات الإدارية بوحدتي الحيبة والدهابية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية لمتابعة سير العمل بها خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيراً إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية لقرية الحيبة مركز الفشن وقرية الدهايبة مركز ببا للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأدوية والأمصال ومتابعة توافر التطعيمات وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم وأعضاء لجان المتابعة.

وأسفر المرور على جميع الأقسام والتخصصات عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل بالوحدتين وعدم وجود أطباء بهما لإخلاء طرف طبيب وحدة الدهابية وعدم توفير بديل وتغيب طبيب وحدة الحيبة يوم الزيارة، بجانب عدم نوافر بعض الأدوية والمستلزمات بهما، والحاجة إلى تشغيل عيادة الأسنان بوحدة الدهابية، وغيرها من الملاحظات الواردة بالتقرير.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، والتحقيق وتحديد المسئولية حيال ترك سجل الحضور والانصراف متاحًا للتوقيع وعدم رفعه بعد المواعيد المقررة مع سرعة توفير طبيب بديل والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بجانب التنسيق مع الوحدة المحلية بالفشن لتهذيب الأشجار ونظافة الحشائش بوحدة الحيبة الصحية وتكثيف التفتيش على الوحدات الصحية وخاصة المتواجدة بقرى شرق النيل والمناطق البعيدة