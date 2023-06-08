وزير العمل يلتقي مدير منظمة الهجرة الدولية بجنيف

على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي..

التقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، بمديرعام منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، بحضور السفير المصري الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بجنيف.

وناقشا خلال اللقاء البرامج، والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والخاصة ببناء قدرات الشباب المصري، وتحسين ظروف العمل، وتوفير فرص عمل لائقة، والتدريب المهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

كما التقى الوزير حسن شحاتة مع السيدة ايمي بوب والتي سوف تتولى مهام مدير منظمة الهجرة الدولية في شهر أكتوبر المقبل .

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، على أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، والإسراع في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة، مشيرًا إلى أن "وحدة التوجيه قبل المغادرة"، جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذه "الوحدة" واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع "المنظمة الدولية"، لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة.

وثمن كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التي تم تنفيذها التي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعي.

وأكد شحاتة، على أهمية الاستمرار في التعاون والتركيز على تطوير مراكز التدريب المهني من خلال مشاريع تهتم بتوائمة مراكز تدريب مصرية مع نظيرتها في دولة أخرى، لتبادل الخبرات وفقًا للمعايير الدولية والاعتراف بالشهادات الصادرة عن مراكز التدريب المصرية على المستوى الدولي، وتوفير برامج تدريبية لتنمية المهارات لدى الشباب تلبي احتياجات سوق العمل الدولي والمحلي .

وأشاد وزير العمل المصري، بالتعاون مع مشروع " "Thamm، والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقا لاحتياجات الحكومة الوطنية واولوياتها، وكذلك برنامج دعم الوزارة لإنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة، وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة، والمساعدة على تحقيق الأهداف بالشكل الصحيح دون الحاجه للطرق غير المشروعة، وكذلك تعريفهم بإجراءات المطار "المغادرة – الوصول"، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي لإنشاء الوحدة، فضلًا عند تدريب فريق العمل، وبالفعل تم إنشاء وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" لتقديم خدمات التوجية والتدريب قبيل سفر العمالة المهاجرة، على أن تعنى الوحدة بالتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة في هذا المجال.

ورحب مدير عام منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو، بالوزير حسن شحاتة والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الدولة المصرية من أبرز البلدان التي تتعاون معها المنظمة الدولية بشكل جيد جدا، مشيدًا بنجاح كافة البرامج المشتركة مع مصر.

وتوجه بالشكر والتقدير للدولة المصرية على استقبالها السودانيين النازحين من بلادهم بسبب الظروف الراهنة غير المستقرة أمنيًا وسياسيًا، بترحاب ودعم، مؤكدًا أن هذا الاستقبال وتسهيل الدخول إلى الأراضي المصرية، يتزامن مع مشاورات جادة من جانب منظمة الهجرة الدولية للتعاون والدعم لتوفير حياة كريمة لهؤلاء السودانيين داخل الاماكن المتواجدين فيها.

ومن ناحيتها، أعربت السيدة إيمي بوب، المديرة العامة المنتخبة، والتي سوف تتولى مهام إدارة المنظمة في أكتوبر المقبل، خلال اجتماعها مع الوفد المصري، عن سعادتها بالتعاون مع مصر، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد خلال فترتها المزيد من للتنسيق والتعاون في كافة القضايا المشتركة، موضحة أنها قادمة منذ أيام من مدينة الغردقة المصرية لحضور اجتماع اقليمى مع مسؤولى المنظمة.

كما استعرضت أولوياتها رئاستها للمنظمة بدءً من أكتوبر المقبل والتي تتضمن تعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء والتمثيل الإقليمي العادل داخل المنظمة، إلى جانب توفير البيانات والموارد اللازمة لتحديد المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والاستجابة للأزمات والطوارئ المتصلة بتغير المناخ وغيرها من العوامل بشكل فاعل يحد من آثارها السلبية على سكان تلك المجتمعات والأيدي العاملة فيها.

ويذكر أن وزير العمل المصري حسن شحاتة، يرأس حاليًا وفد مصر الثلاثي المكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، المشارك في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحضور 5000 مندوب عن أطراف الانتاج الثلاثة من 187 دولة حول العالم .