روسيا تتهم الجيش الأوكراني باستهداف تجمعات سكنية في بيلغورود

أعلن مسؤول روسي، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 70 صاروخًا في مقاطعة بيلغورود، مؤكدًا استهداف تجمعين سكنيين بالطائرات المسيرة في المقاطعة الروسية.

ويأتي الهجوم استكمالا لسلسلة هجمات أوكرانية على بيلغورود، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، في الأيام الأخيرة.

وكان فلاديمير غدانوف رئيس منطقة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود قد كشف الإثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 70 صاروخا من راجمات "غراد"، على قرية نوفايا تافولجانكا في شيبيكينو، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

يأتي ذلك بعدما أعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بوقت سابق من اليوم، أن هجوما بطائرة مسيرة تسبب بإشعال حريق في منشأة للطاقة بالمنطقة.

وقال غلادكوف، عبر قناته في تطبيق "تلغرام":"استهدف نظام الدفاع الجوي لدينا فوق بيلغورود هدفين جويين. تتحقق الخدمات التشغيلية من الآثار على الأرض".

يذكر أنه في أواخر مايو الفائت، أعلن الجيش الروسي أنه صد إحدى أخطر الهجمات عبر الحدود التي تشنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية، قال إنها دخلت الأراضي الروسية في بيلغورود.

اشتداد القصف الأوكراني على المدينة

ونفت كييف شن هجوم على موسكو الأسبوع الماضي، كما نفت أيضا تورط جيشها في عمليات توغل في بيلغورود، وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.

الأحد دعت السلطات الروسية سكان المنطقة الحدودية إلى مغادرة منازلهم عقب اشتداد القصف الأوكراني هذا الأسبوع.

تعرضت شيبيكينو الواقعة في منطقة بيلغورود لقصف يومي، أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، ودفع سكانا إلى الفرار.

حث حاكم المنطقة السكان على التعاون مع السلطات وإخلاء المنطقة.

وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا، في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابيًا أوكرانيًا خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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