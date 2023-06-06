أوكرانيا تخلي 17 ألف شخص من محيط سد كاخوفكا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء 17 ألف شخص من محيط سد كاخوفكا، بعد أن تعرض للتدمير وغمرت المياه المنطقة المحيطة به.

سد كاخوفكا

يذكر أن السد يقع على نهر دنيبرو على بعد 30 كم شرق مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، ويحتجز كمية هائلة من المياه، حيث يبلغ ارتفاعه 30 مترا وعرضه مئات الأمتار، وتم بناء السد في عام 1956 كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات حول تفجير نوفا كاخوفكا، وقالت الرئاسة الأوكرانية إن روسيا مسؤولة عن تفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له، فيما حمّل الكرملين كييف مسؤولية العمل التخريبي المتعمد بشكل لا لبس فيه.

تدفق سيل من الماء عبر فجوة في سد على نهر دنيبرو الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية في جنوب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، ما أدى لغرق مساحات واسعة من منطقة القتال وأجبر القرويين على الفرار.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد من الداخل في "جريمة حرب متعمدة". وذكر مسؤولون عينتهم روسيا، روايات متضاربة عن الحدث، وأرجع بعضهم السبب للقصف الأوكراني، بينما قال آخرون إن السد انهار من تلقاء نفسه.

ويمد سد نوفا كاخوفكا شبه جزيرة القرم ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية بالمياه، وتخضع كلتاهما لسيطرة روسيا، والخزان الضخم خلف السد ممتد بطول 240 كيلومترا وعرض 23 كيلومترا.

ويخلق تدمير السد أزمة إنسانية جديدة وسط منطقة الحرب ويتسبب في تحول جبهات القتال بينما تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد طال انتظاره لطرد القوات الروسية من أراضيها.

وتسيطر روسيا على السد منذ بداية الحرب على الرغم من أن القوات الأوكرانية أعادت السيطرة على الجانب الشمالي من النهر في العام الماضي. وتبادل الجانبان الاتهامات بالتخطيط لتدمير السد.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق "تليغرام: "تدمير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية يؤكد فقط للعالم بأسره أنه يجب طردهم من كل ركن من أركان الأراضي الأوكرانية.

وأضاف أن الروس "نفذوا تفجيرا داخليا لبنية" السد، مشيرا إلى أن المياه غمرت نحو 80 منطقة سكنية في المنطقة.

"تشتيت الانتباه عن إخفاقات الهجوم المضاد"

واتهم الحاكم الذي عينته روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية كييف بقصف السد بالصواريخ لتشتيت الانتباه عما قال إنها إخفاقات للهجوم المضاد الأوكراني في الشرق، لكن مسؤولين آخرين عينتهم روسيا قالوا إن السد انهار من تلقاء نفسه بسبب أضرار لحقت به من قبل.

ولم يعرض أي من الجانبين أدلة فورية تظهر المسؤول عن تدمير السد.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على "تويتر" إنها تراقب وضع محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن كثب، مضيفة أنه "لا يوجد خطر في الوقت الراهن على الأمان النووي للمحطة".

كما ذكرت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية أن انهيار السد لا يشكل تهديدا في الوقت الراهن للمحطة وأنها تراقب الوضع.

ارتفاع منسوب المياه

وقال فلاديمير ليونتييف الحاكم الذي عينته روسيا لبلدة في المنطقة المجاورة للسد على تطبيق "تليغرام" إن منسوب المياه قد يرتفع إلى 12 مترا.

وأظهر مقطع مصور ارتفاع منسوب المياه عبر الأجزاء الباقية من السد الممتد بطول 3.2 كيلومتر وارتفاع 30 مترا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الحاكم الذي عينته روسيا في المنطقة أن نحو 22 ألف شخص يعيشون في 14 منطقة سكنية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا مهددون بالفيضانات.

وقال حاكم القرم المدعوم من روسيا سيرجي أكسيونوف إن هناك خطرا من انخفاض مياه مستويات الماء في قناة شمال القرم التي تنقل الماء العذب من نهر دنيبرو إلى شبه جزيرة القرم.

وقال مسؤول عينته روسيا في بلدة نوفا كاخوفكا إنه تم إجلاء سكان نحو 300 منزل، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" المملوكة للدولة. وذكر أنه على الأرجح سيكون من المستحيل إصلاح السد.