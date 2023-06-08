ضبط عصابة تسرق إطارات السيارات بالقاهرة

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام ( شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة (إطارات السيارات) "بأسلوب الفك".

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "أجرة" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهما (كوريك – 2 مفتاح – شنطة بداخلها عدة مفكات – 6 إطارات سيارات) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (12 واقعة) بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما "سيئى النية" - لأحدهما معلومات جنائية) وأمكن ضبطهما والمسروقات،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.