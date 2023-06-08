تسليم المرحلة الأولى من منصة التوثيق الجغرافى الخاصة بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ظهر اليوم ، انهاء وتسليم المرحلة الأولى من منصة التوثيق الجغرافى الخاصة بجنوب سيناء ، والتي تضم عده تطبيقات هامه تفيد العاملين بالمحافظة من استخدام المنظومات الجغرافية المختلفة ، وتهدف هذه المنصة في اتاحه خريطة استثماريه تسهم في تعظيم الاستفادة من خيرات المحافظة في عده مجالات.

و في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتدريب العاملين بالمحافظات وتنميه القدرات الخاصه بهم وذلك ضمن رؤيه مصر في التحول الرقمي 2030م.

كرم اللواء خالد فوده عدد من مهندسي محافظه جنوب سيناء المتدربين على نظم المعلومات الجغرافيه وذلك بالتعاون مع شركه ازري شمال افريقيا وبحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ والمهندس حاسم حميدة المدير التنفيذي لشركه ايزري شمال افريقيا والمهندس احمد مكرم مدير القطاع الفني بالشركة والمهندس محمد العقيدي مدير المشروعات بالشركة.

حيث استلمت محافظه جنوب سيناء درع المشروعات المتميزه( Customer Success Awards 2023 ) من شركه ايزري لكونها من ضمن المشروعات المتميزه التي قامت بها الشركه على مستوى محافظات مصر.