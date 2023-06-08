كوسة باللبن.. الحل السحري لخسارة الوزن

يبحث متابعي الحمية الغذاية لخسارة الوزن عن أفكار جديدة يمكنهم تحضيرها بكل سهوله تساعدهم على الشبع ولا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذا تعتبر الكوسة هي الإختيار الأمثل في الدايت للحصول على الوزن المثالي ومد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها وطريقة تحضير كوسة باللبن.

كوسة باللبن

فوائد الكوسة

تساعد على إنقاص الوزن

تساعد الكوسة على منح الجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها دون زيادة في الوزن حيث أنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية وتعمل على زيادة معدل الحرق في الجسم لذلك يتم إدخالها في أنظمة الرجيم لإنقاص الوزن.

تدعم الجهاز الهضمي

تشير الخبيرة هولمز، إلى أن "الكوسة مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان أيضاً"، وتعد الألياف القابلة للذوبان، على وجه الخصوص، من المواد الحيوية المفيدة جداً وهي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء؛ الأمر الذي يسهم في تنظيم وظائف الجهاز الهضمي مثل امتصاص العناصر الغذائية، وفقاً لمقال علمي نُشر عام 2018.

تنظم نسبة الكوليسترول في الدم

الألياف يمكن أن تعزز مستويات الكوليسترول الصحية عن طريق تقليل الكوليسترول الضار، فهي تعمل بشكل أساسي مثل المكنسة لأنها تزيل الكوليسترول الضار من الدم ويخرج من الجسم عن طريق البراز.

يمكن أن يساعد ذلك في حماية قلبك، حيث أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

كوسة باللبن

طريقة عمل كوسة باللبن للدايت

المقادير

- الكوسة : 2 كيلو ونصف

- لحم مفروم : نصف كيلو (هبرة خالية من الدهون)

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم ومفروم)

- الأرز الأبيض : كوب

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة (للحشوة)

- بهار : ملعقة صغيرة (للحشوة)

- القرفة : ملعقة صغيرة (للحشوة)

- لبن زبادي : 4 اكواب (خالي الدسم)

- نشاء الذرة : 4 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- النعناع : ملعقة كبيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة (المدقوق)

طريقة التحضير

1. تنقر حبات الكوسا وينزع لبّها.

2. يقلى اللحم مع البصل المفروم والملح والبهارات في مقدار ملعقة طعام زيت نباتي لمدة 5 دقائق.

3. يخلط الأرز مع اللحم وتحشى به حبات الكوسة.

4. تسلق الكوسة في كوب من الماء حتى تنضج، ومن الأفضل أن لا تترك لتستوي كثيراً على النار.

5. يضاف النشاء إلى اللبن ويطبخ على نار معتدلة مع التحريك المستمر.

6. يضاف النعناع والملح والثوم ويترك اللبن لمدة دقيقة على النار.

7. تضاف الكوسة إلى اللبن ويقدم الطبق ساخناً.