نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بجميع المحافظات.. يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى في جميع محافظات مصر، إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وكيفية الحصول عليها، عند إتاحتها خاصة عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في عدد كبير من المحافظات خلال الساعات الماضية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وفي سياق ذلك، هناك العديد من الخطوات اللازمة التي يجب أن يقوم بها أولياء الأمور والطلاب خلال الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

- في البداية الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا

- يجب النقر على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2023

- إدخال اسم الطالب للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

- يجب إدخال رقم جلوس الطالب

- أخيرًا النقر على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 للاطلاع عليها.

الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية

تجدر الإشارة إلى أنه كرَّمت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، الفائزين في المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر 1444هـ، وذلك على هامش فعاليات الندوة الشهرية التي عقدتها المجلة بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان: (نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعيَّة قانونيَّة)، بحضور نخبة من علماء الأزهر ونخبة من علماء الشريعة والاقتصاد.

الأزهر الشريف

كما منحت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية الفائزين مجموعةً من الجوائز العينية؛ التي تمثلت في مكتبة قيِّمة من إصدارات الأزهر الشريف، إضافة إلى اشتراك بمجلة الأزهر لمدة عام، وشهادة تقدير من مجمع البحوث الإسلامية، بحضور كوكبة من العلماء والمفكِّرين والباحثين، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

قطاع المعاهد الأزهرية

وفي سياق آخر كشف فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الأزهر وإمامه الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يولون الطلاب الوافدين اهتمامًا كبيرًا مشددًا على تقديم كافة سبل الراحة لهم وتذليل كل العقبات أمامهم على الفور، موجهًا رسالة للطلاب قائلًا: "أنتم سفراء الأزهر فحافظوا على هذه الأمانة التي وضعناها في أعناقكم وانشروا منهج ورسالة الأزهر في بلادكم".

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

جاء ذلك خلال تفقد فضيلته والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، لجان الثانوية الأزهرية للبعوث الإسلامية، اليوم الخميس، وقد أدى الطلاب والطالبات الامتحان في مادة مهارات اللغة العربية.