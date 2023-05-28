ختام الأنشطة الطلابية وتكريم عمداء ووكلاء الكليات بجامعة الأزهر للوجه القبلي

بحضور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

شهد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2023/2022م، وتكريم عددا من عمداء ووكلاء كليات فرع الوجه القبلي، ومسئولي الأنشطة الطلابية من أعضاء هيئة التدريس وعددا من العاملين لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، وعددا من الطلاب والطالبات بفرع الجامعة للوجه القبلي وذلك عرفانا وشكراً لكل من بذل جهدا سواء من إدارة الجامعة أو الكلية أو الطلاب من أجل تطوير كلياتهم و إنجاح العام الدراسي والذي كان مليئا بالأنشطة الطلابية الثقافية والإجتماعية والدينية.

وقدم الحفل الدكتور وليد صابر عضو المكتب الفني بمكتب نائب رئيس، حيث بدء الحفل بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم ثم كلمة ترحيب بالحضور من الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب بأسيوط معربا عن سعادته باستضافة الحفل الكريم .

وفى كلمته رحب فضيلة الدكتور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بالحضور ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر بجهود العمداء ووكلاء الكليات ومسئولي الأنشطة الطلابية من أعضاء هيئةالتدريس ومدير مركز المنتجات الزراعية وبحوثها بفرع الجامعة ممن أعطوا مثالا يحتذى به للذين يضعون أهدافا لتحقيقها

وأشاد بمجهودات الطلاب والطالبات من خلال مشاركتهم الفعالة فى الأنشطة الطلابية على مدار العام الجامعي، وقد قام فضيلته بتكريم الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب بأسيوط والدكتور عصام الدين محمد عميد كلية طب بنات الأزهر بأسيوط والدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط والدكتور رفعت علي محمد عميد كلية اللغة العربية بأسيوط والدكتور محمد جلال عميد الهندسة بقنا ؛ لجهودهم المتميزة فى تطوير ونهضة كلياتهم سائلا المولى عز وجل النجاح والتفوق لجميع كليات الفرع.

كما قدم فضيلته جزيل الشكر لإدارة رعاية الشباب برئاسة محي الدين أمين مدير عام رعاية الشباب بفرع الجامعة للوجه القبلي ومحمد حسين مسئول الأنشطة الطلابية ومحمد عسكر مسئول الجوالة وسماح نصر مسئول تنظيم الحفلات بفرع العامة مقدماً الشكر والتقدير لإدارة العلاقات العامة بفرع الجامعة لمجهوداتها الطيبة فى توثيق وتغطية كافة فعاليات فرع الجامعة للوجه القبلي سائلا المولى عز وجل دوام التوفيق والنجاح لجميع منسوبي فرع الجامعة.