إعلان إنتر ميامي الرسمي عن صفقة ميسي (شاهد)

حسم نادى إنتر ميامي الأمريكي، ، الجدل الدائر حول النادي الذي سينضم إليه النجم ليونيل ميسي بالإعلان الرسمي عن تعاقده مع "البرغوث" ليقطع الطريق أمام الهلال السعودي الذي سعى بشدة للتعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين.

تقديم إنتر ميامي لميسي

ونشر نادي إنتر ميامي الأمريكي الأمريكي، فيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، استعرض خلاله التقارير والأحاديث الصحفية الكثيرة، التى تحدثت عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يختار لاعب باريس سان جيرمان السابق الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي.

وارتبط النجم الأرجنتيني بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني أو الانضمام إلى الهلال السعودي، ولكنه فى النهاية اختار الانتقال للعب فى الدوري الأمريكي.

وأنهى ميسي مسيرته فى الملاعب الأوروبية، بعد قراره باللعب لفريق إنتر ميامي الأمريكي، بعد أن ارتدى قميص فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان لينتقل إلى تجربة جديدة في أمريكا الشمالية.

وقال ميسي في حوار لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "قررت الانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي".

كنت متحمسًا جدًا لأتمكن من العودة إلى البارسا

وأضاف ميسي: "أردت حقًا، لقد كنت متحمسًا جدًا لأتمكن من العودة، لكن من ناحية أخرى بعد تجربة ما عشته والخروج الذي مررت به، لم أرغب في أن أكون على نفس المنوال، انتظر لترى ما سيحدث وترك مستقبلي في يد شخص آخر، إذا جاز التعبير".

سبب رفض الانضمام لبرشلونة

وواصل: "أردت اتخاذ قراري بنفسي، والتفكير في نفسي، وعائلتي. على الرغم من أنني سمعت أنه قيل إن لا ليجا قبلت كل شيء وأن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي للعودة، لا يزال هناك الكثير من الأشياء الأخرى كان يجب أن يحدث ذلك.. سمعت أنه كان عليهم بيع اللاعبين أو خفض رواتب اللاعبين والحقيقة هي أنني لم أرغب في المضي قدمًا في ذلك، ولا أتولى مسؤولية الحصول على شيء يتعلق بكل ذلك.. لقد كنت بالفعل اتهمت بالعديد من الأشياء التي لم تكن صحيحة في مسيرتي في برشلونة وكنت بالفعل متعبًا بعض الشيء، لم أرغب في المرور بكل ذلك".

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