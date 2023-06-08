الدولار يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو، وذلك على الرغم من حصوله على بعض الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يقيّم المتداولون إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى، حتى لو امتنع عن ذلك الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات على نحو متزايد إلى أن أسعار الفائدة الأميركية والعالمية قد تشهد المزيد من الارتفاع، وذلك بعد إقدام بنك كندا المركزي وبنك الاحتياطي الأسترالي على زيادات مفاجئة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

فقد رفع بنك كندا الأربعاء سعر الفائدة لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما عند 4.75 بالمئة بعد توقف أربعة أشهر، في حين رفع بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى في 11 عاما، محذرا من مزيد من الرفع في المستقبل.

واستقر الدولار الكندي في أحدث تعاملات عند 1.3365 للدولار، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.3321 للدولار في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "يشير بنك كندا إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة يمكن أن يحدث وهذا ما دفع الجميع إلى إعادة النظر في أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف بعد رفع أسعار الفائدة في يوليو".

الدولار في التعاملات الآسيوية

وتراجع الدولار الأميركي على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة، وصعد الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2449 دولار وارتفع اليورو 0.08 بالمئة أيضا إلى 1.0707 دولار.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.21 بالمئة إلى 139.85، مع تلقي العملة اليابانية دعما من بيانات أظهرت الخميس نمو اقتصاد البلاد 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو معدل أعلى بكثير من تقدير أولي أشار لنمو 1.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 104.02، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.7914 بالمئة، بعد أن ارتفع نحو 10 نقاط أساس مسجلا ذروة عند 3.801 بالمئة، الأربعاء.

وتتوقع أسواق المال احتمالا بنسبة 29 بالمئة لأن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

واستقر اليوان الصيني في الخارج بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 7.1469 للدولار، بعد أن انخفض إلى 7.1527 في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر نوفمبر.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في مايو بينما واصلت الواردات الانخفاض، مما أثار شكوكا في الانتعاش الاقتصادي الهش بالبلاد.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6665 دولار، بعد أن انخفض 0.3 بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة، في حين صعد نظيره النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.6050 دولار، معوضا بعض الانخفاض الذي سجله أمس الأربعاء وبلغ 0.7 بالمئة.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 23.39 للدولار.