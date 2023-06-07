الدولار يتذبذب مع انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة

شهدت أسعار الدولار أداء متذبذبة خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع انحسار التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، ومع ذلك فقد ظلت التحركات في نطاق ضيق وسط تركيز المتعاملين على ما إذا كانت هناك نهاية قريبة للتشديد النقدي حول العالم.

أسعار الدولار

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مواصلا مكاسبه في أعقاب زيادة سعر الفائدة والتشديد النقدي من جانب البنك المركزي، مسجلا ذروة عند 0.6690 دولار في بداية التعاملات الآسيوية.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ربع نقطة لأعلى مستوى في 11 عاما أمس الثلاثاء.

وبالمثل، أدت التوقعات المتزايدة بأن يستأنف بنك كندا التشديد النقدي عندما يتخذ قراره بشأن الفائدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى ارتفاع الدولار الكندي ليقترب من أعلى مستوى في شهر واحد عند 1.3388 مقابل الدولار.

وكان بنك كندا أول بنك مركزي عالمي كبير يوقف رفع أسعار الفائدة في يناير، بحسب الاسواق العربية.

وتتوقع أسواق المال على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، ومع ذلك يتوقع البعض أن يستأنف رفع الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل أسعار الدولار بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1.2429 دولار، كما زاد الين الياباني 0.2 تقريبا مقابل الدولار ليصل إلى مستوى سعر 139.32 مقابل الدولار.

وتراجع اليورو الأوروبي مقابل الدولار بنحو 0.08% ليصل إلى مستوى 1.0685 دولار، بينما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 104.16.

أسعار الدولار فى مصر

أسعار الدولار

سجلت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار صرف الدولار 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار صرف الدولار في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حقق سعر الورقة الخضراء في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجل سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.