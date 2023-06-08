العاصفة الترابية.. 6 فئات ممنوعة من مغادرة المنزل درءًا للمخاطر

العاصفة الترابية.. وفقًا لتوقعات الأرصاد تشهد مصر اليوم الخميس نشاط لرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى وشمال سيناء وجنوب الصعيد والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وهو ما يعني أن اليوم سيكون ذروة التقلبات الجوية.

منخفض جوي خمسيني

كما ترتفع درجات الحرارة وذروة التأثر بمنخفض جوي خماسيني موجود بالصحراء الغربية يتحرك نحو شرق البلاد، حيث رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح الجنوبية الغربية اليوم تكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

منخفض جوي خمسيني

نصائح للمواطنين مع تقلبات الطقس

وفي سياق ذلك طالبت الأرصاد من المواطنين، بعدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة، فضلًا عن الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار وترك مسافات آمنة بين السيارات وإضاءة الكشافات، يأتي ذلك لتجنب حدوث أي مخطر تهدد حياة المواطنين.

تقلبات حالة الطقس

فئات ممنوعة من مغادرة المنزل خلال العاصفة الترابية

وفي إطار ما يحدث من تقلبات للطقس، هناك بعض الفئات ممنوعة من مغادرة المنزل خلال العاصفة الترابية، وهم مرضى الحساسية، فضلاً عن مرضى الجيوب الأنفية، ومن يعانون من التهاب الأنف التحسسي، ومن أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، وكبار السن، والأطفال.

مرضى الحساسية

الأرصاد الجوية

وأعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن مصر تتعرض لمنخفض خماسيني يسبب عاصفة ترابية، يتزامن مع تسجيل أعلى درجات للحرارة.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأفادت الدكتورة منار غانم في تصريحات متلفزة، أن حالة الطقس الخميس ستشهد نشاطًا للرياح والأتربة؛ بسبب منخفض جوي صحراوي سيؤدي لارتفاع درجة الحرارة، وأنها ستصل إلى ذروتها إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى رعدية أحيانًا، وتكون مصاحبة لهبات الرياح.

عاصفة ترابية

حالة الطقس يوم الجمعة

كما توقعت أن تشهد حالة الطقس يوم الجمعة، ارتفاعًا في درجات الحرارة، بينما تتحسن الأحوال الجوية بشكل كبير يوم السبت المقبل، محذرة من التقلبات الجوية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة: العظمى 38 والصغرى 29

بنها: العظمى 38 والصغرى 29

دمنهور: العظمى 32 والصغرى 21

شرم الشيخ: العظمى 37 والصغرى 29

أسوان العظمى: 45 والصغرى 31

شبين الكوم: العظمى 38 والصغرى 29

طنطا: العظمى 37 والصغرى 26

دمياط : العظمى 28 والصغرى 21

بورسعيد: الصغرى 20 والعظمى 27

الاسماعيلية: الصغرى 25 والعظمى 37

العريش: الصغرى 25 والعظمى 30

الطور: الصغرى 24 والعظمى 37

طابا: الصغرى 27 والعظمى 36

شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 41

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 34

شلاتين: الصغرى 28 والعظمى 38

أسيوط: الصغرى 29 والعظمى 41

سوهاج: الصغرى 28 والعظمى 42

قنا: الصغرى 29 والعظمى 44

الأقصر: الصغرى 30 والعظمى 46

أسوان:الصغرى 31 والعظمى 45