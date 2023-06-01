بسبب الطقس السيئ.. إصابة شخصين إثر سقوط لوحة إعلانات بالشرقية

أصيب شخصان بإصابات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لسقوط لوحة إعلانات بحي المنتزة بوسط مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بسقوط لوحة إعلانات بحي المنتزة وسط مدينة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

يشار إلى أن محافظة الشرقية شهدت اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة، صاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.