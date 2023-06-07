الأربعاء 07 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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إبراهيم عيسى يعتبر رؤساء مصر وطنيين باستثناء مرسي.. فيديو

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ورث فكرة زعيم الأمة، باعتباره زعيم الشعب المنتخب، من سعد زغلول، وأنه يعتبر دون منازع زعامة تاريخية صعب تكرارها، رؤية يشدد عليها الإعلامي إبراهيم عيسى.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جميع رؤساء مصر زعماء تاريخيين عدا محمد مرسى، مشددًا على أنه يؤمن بوطنيتهم وإخلاصهم في العمل، مضيفًا: "لا أوافق أن أنسب لهم أي خطأ تجاه الوطن أو أي استفادة من رئاستهم لمصر".

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الإيمان بوطنيتهم

وتابع: "أؤمن بوطنيتهم جميعًا وهي مسائل لا مناقشة فيها، ولا يحق لنا أن نقيم وطنية هؤلاء الزعماء"، مؤكدًا أن ما يشغلنا هو دراسة السياسة حتى لا نكرر أخطاءنا.

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