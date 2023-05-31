إبراهيم عيسى يحذر من الكارثة السوداء.. الحكومة وظيفتها التسخين

الشعب المصري يريد للدولة الاستقرار والقوة والتمكن والهدوء، رؤية يؤكد عليها الإعلامي إبراهيم عيسى باستمرار.

وأضاف إبراهيم عيسى إن الجميع يتمنى للدولة العبور من أزمتها الاقتصادية وتخطي التوتر الناتج عنه.

مراجعة متطلبات الشعب

ووجه الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج حديث القاهرة، المذاع على قناة القاهرة والناس، رسالة إلى الحكومة، قائلًا: "آن الأوان قياس المجتمع اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا أن نعيد النظر ونتخلى عن الاعتقاد الراسخ بأننا على حق وعلى صح وأن الزمن يتغير وأن المراحل في كل مرحلة لها شأنها وأسبابها ومتطلباتها المختلفة والمتغيرة وما صح في السابق يحتاج التغيير الآن".



وشدد على أنه يجب التعامل مع الظرف دون تعنت، منوهًا إلى أنه لا يتخيل أن أحدا في مصلحته أن يحول الناس من مرحلة الأنين والسكوت إلى الخروج للشارع.

وحذر الإعلامي إبراهيم عيسى الشعب من الخروج، واصفًا إياه بالكارثة السوداء على دماغ مصر.

حالة الاقتصاد مش

ولفت إلى أن أن الهدف الأساسي للجميع الآن أن يظل الشعب المصري على درجة من النضج والتعقل وفهم البلد والظرف الذي تمره به وأن البلد ليست في حالة قوة، قائلا: "الوضع هش وحالة الاقتصاد لن تستحمل خروج 40 واحد في الشارع".

وأوضح أن الحكومة عليها المساهمة في امتصاص غضب الناس وليس التسخين والحقيقة أن الطرف الوحيد الذي يعمل على تسخين الأوضاع هو الحكومة بحسن نية، مؤكدًا أن الحكومة ليس لها علاقة بالسياسة ونحتاج بجدية لتهدئة الأوضاع.

حكومة تسخن الأوضاع

وأشار إلى أن الحكومة قد تتصرف بحكمة وحنكة، وقد تتصرف ببطش وطيش وممكن يكون معارضة الحكومة أشد الأمور وطنية ودفاعًا عن الدولة؛ لأن الدفاع عن الدولة المصرية والحكومة بسياستها الراهنة تلعب دور ضد السلم الاجتماعي بمنتهى حسن النية والإخلاص ولكن سياسات الدولة المصرية الآن ضد المنطق وتسخن الشارع المصري".