الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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إبراهيم عيسى يصف مشاحنات نقابة المهندسين بـ"سبة" في جبين الحياة المصرية

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مشهد الجمعية العمومية لطرح الثقة على نقيب المهندسين يعد موقفًا سياسيًا وشعبيًا وجماهيريًا من الطراز الرفيع.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، المذاع على قناة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء، إن إرادة المهندسين المصريين تجلت بالاجتماع في الجمعية الطارئة التي يدعوا لها جناحا من النقابة بسحب الثقة من نقيبهم طارق النبراوي وطرفًا آخر يدعوا لتجديد الثقة.

فوز النبراوي


ولفت إلى أن إقبال المهندسين كان أكثر من الانتخابات السابقة وتم حشد عدد كبير في المؤسسات الرسمية والحكومية بغرض التصويت ضد 

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هيئة مكتب نقابة المهندسين ترفض عمومية يوتن

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20 ألف مهندس بعمومية سحب الثقة من طارق النبراوى

 وسحب الثقة منه وكان في حالة حكومية متأججة من الموالين للحكومة ضد نقيب المهندسين ثم حصل زحام ربما يكون متعمدا في التعطيل والتعويق لاستنزاف الوقت ومع ذلك كل العقبات انتهت بنجاح ساحق لطارق النبراوي واحد من رموز قوى 30 يونيو.
واستكمل: "دعوة الجمعية العمومية والتصويت مشهد ديمقراطي محسوم، وطارق النبراوي يضع المهنة قبل السياسة في مواجهة البعض الذين خلطزا الحزبية بالمهنة، ولكن انتهى الأمر إلى مشهد مروع وبشع وهو أن الطرف الخاسر الموالي للحكومة ربما شعر بالهزيمة كأنها هزيمة منكرة فيبدو أن الانفعال تحول لغضب واستعمل مشهد يعتبر سبة في جبين الحياة المصرية عموما والنقابية خصوصا".

تحطيم صناديق الانتخابات

وشهدت نقابة المهندسين، اليوم الأربعاء، أحداثًا مؤسفة، حيث اقتحم مجهولون مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على المتواجدين داخل مقر الجمعية.

وأصاب مشهد الاقتحام أصاب المهندسين بحالة من الذهول والهلع وهتفوا “بطجية.. بلطجية”، لكن انتهى المشهد المؤسف بدخول عشرات المجهولين لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين وكانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة فيه نقيبا للمهندسين.

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