الخميس 08 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وفود رفيعة المستوي من السعودية وبنجلاديش وتركيا تزور متحف الحضارة

وفود رفيعة المستوي
وفود رفيعة المستوي في المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ثلاثة وفود رفيعة المستوي ضمت كل من بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وفازيلاتون نيسا إنديرا وزيرة المرأة وشئون الأطفال في بنجلاديش وإسماعيل أرجونيش نائب وزير الأسرة والخدمة الاجتماعية بتركيا، والسفير صالح موطلو شن، القائم بالأعمال التركى بالقاهرة، والوفود المرافقة لهم.

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وكان في إستقبالهم كل من د.أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والأستاذة فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذي للمتحف للإدارة والتشغيل، والدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية.

وفود رفيعة المستوي في المتحف القومي للحضارة 

 

وفود رفيعة المستوي في المتحف القومي للحضارة 

وقد حرصت إدارة المتحف علي حسن استقبالهم والترحيب بهم، وقدموا لهم شرحا مفصلًا عن مقتنيات المتحف وكنوزه الأثرية المعروضة والتي تعبر عن عظمة مصر وحضارتها العريقة.

 

وقد حرص أعضاء الوفود على زيارة المتحف والاستمتاع بما يحتويه من قطع أثرية متميزة، حيث أعربوا عن انبهارهم بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والموقع الرائع له وأنه فخر لمصر أن يكون لديها مثل هذا المتحف، مؤكدين علي سعادتهم بزيارة هذا الصرح الثقافي والحضاري المصري، كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارات.

وفود رفيعة المستوي في المتحف القومي للحضارة 

 

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