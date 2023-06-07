كانتي يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لـ الاتحاد السعودي

اجتاز النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الانجليزي الفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

كانتي يجتاز الفحص الطبي

أكمل النجم الفرنسي نجولو كانتي، اليوم الأربعاء، أخر خطوات انتقاله إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي Al ittihad، بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي اليوم في لندن بانجلترا.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تحرك اللاعب من انجلترا متجهًا للمملكة العربية السعودية لأجل التوقيع الرسمي مع النمور، والإعلاني الرسمي عن الصفقة، والذي سيكون في مقر النادي بجدة.

أكدت تقارير إنجليزية أنه يتبقى مستندات أخيرة لإعلان صفقة نجولو كانتي بشكل رسمي في الاتحاد السعودي، ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الفرنسي عقد مع النمور لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث في جده.

وسيحصل اللاعب الفرنسي على راتب سنوي قدره 100 مليون يورو مع العميد في الموسم الواحد، ليكون ثاني صفقات الفريق في الانتقالات الصيفية بعد إعلان التعاقد مع كريم بنزيما لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد.

كانتي بديل طارق حامد في اتحاد جده

أشارت تقارير سعودية في الساعات الأخيره أنه من المتوقع أن يتم فسخ عقد اللاعب المصري طارق حامد في يونيو الجاري، وذلك بعد إعلان التعاقد الرسمي مع نجولو كانتي خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو الذي سيتم الحسم فيه خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن جمهور الاتحاد كان يطالب برحيل برونو هنريكي في الفترة الماضية، وقد يكون كات بديلًا للاعب البرازيلي.

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