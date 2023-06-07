الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كانتي يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لـ الاتحاد السعودي

نجولو كانتي
نجولو كانتي

اجتاز النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الانجليزي الفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

txt

اجتماع يقرب اداما تراوري من الانتقال لـ الاتحاد

كانتي يجتاز الفحص الطبي

أكمل النجم الفرنسي نجولو كانتي، اليوم الأربعاء، أخر خطوات انتقاله إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي Al ittihad، بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي اليوم في لندن بانجلترا.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تحرك اللاعب من انجلترا متجهًا للمملكة العربية السعودية لأجل التوقيع الرسمي مع النمور، والإعلاني الرسمي عن الصفقة، والذي سيكون في مقر النادي بجدة.

أكدت تقارير إنجليزية أنه يتبقى مستندات أخيرة لإعلان صفقة نجولو كانتي بشكل رسمي في الاتحاد السعودي، ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الفرنسي عقد مع النمور لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث في جده.

وسيحصل اللاعب الفرنسي على راتب سنوي قدره 100 مليون يورو مع العميد في الموسم الواحد، ليكون ثاني صفقات الفريق في الانتقالات الصيفية بعد إعلان التعاقد مع كريم بنزيما لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد.

كانتي بديل طارق حامد في اتحاد جده

txt

كريم بنزيما يُضئ ملعب "الجوهرة".. الاتحاد يُعلن موعد تقديم النجم الفرنسي

أشارت تقارير سعودية في الساعات الأخيره أنه من المتوقع أن يتم فسخ عقد اللاعب المصري طارق حامد في يونيو الجاري، وذلك بعد إعلان التعاقد الرسمي مع نجولو كانتي خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو الذي سيتم الحسم فيه خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن جمهور الاتحاد كان يطالب برحيل برونو هنريكي في الفترة الماضية، وقد يكون كات بديلًا للاعب البرازيلي.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

مواد متعلقة

الزمالك يقترب من ضم نجم الوداد المغربي

ميسي يحسم وجهته المقبلة بين برشلونة والهلال وانتر ميامي

ميسي حائر بين عرض انتر ميامي الخيالي وأمجاد وبرشلونة

زاها يُفاضل بين العروض الأوروبية وإغراءات النصر السعودي

ريال مدريد يضم بيلينجهام في صفقة قياسية

حقيقة مفاوضات الاهلي لضم جان كراسو لاعب سانت ايتيان الفرنسي
الجريدة الورقية