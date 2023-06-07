زاها يُفاضل بين العروض الأوروبية وإغراءات النصر السعودي

يترقب عدد من الأندية الأوروبية موقف اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس، للتعاقد معه في الميركاتو لشهر يونيو الجاري 2023.

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ينتهي عقد ويلفريد زاها مع نادي كريسيتال بالاس بنهاية شهر يونيو الجاري، وتلقى اللاعب عدد كبير من العروض العربية والأوروبية في انتظار الحسم فيها، ومن بينها نادي النصر السعودي واتلتيكو مدريد الإسباني.

العروض تنهال على ويلفريد زاها

كان زاها قريب من الانتقال للاتحاد السعودي في الفترة الماضية لكن الوصول لاتفاق نهائي على ضم كريم بنزيما جعل النمور يبتعدون عن التوقيع مع اللاعب الإيفواري، ليكون ضمن اهتمات نادي النصر.

أتلتيكو مدريد ينافس النصر على زاها

يمتلك ويلفريد زاها عرض من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني وفريق مارسيليا الفرنسي كأبرز الاندية الأوروبية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، بجانب عرض نادي كريستال بالاس لتجديد العقود مع نجم الفريق.

موقف زاها من عرض النصر السعودي

من المتوقع أن يرفض اللاعب الإيفواري عرض النصر لرغبته في البقاء في أوروبا حيث يهدف للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وتحقيق مزيد من النجاحات.

تفاصيل عرض النصر لضم زاها

أما عن عرض النصر للتعاقد مع اللاعب ويلفريد زاها فعرض الفريق السعودي عقد لمدة 3 مواسم، قابلة للتجديد لموسم إضافي، وذلك لضمان الاستفادة من خبرات اللاعب لفترة طويلة.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راتب سنوي مع العالمي قدره 45 مليون جنيه إسترليني، وترى إدارة النصر أنها قادرة على حسم صفقة زاها قبل الدخول في معسكر الفريق الاعدادي للموسم المقبل.

وانتقل زاها لكريستال بالاس في عام 2004 منذ مرحلة فريق الشباب، وتم تصيعده للفريق الاول بالزجاجون، ورحل في المنتصف في تجربه لمدة موسمين مع نادي مانشستر يونايتد حتى عام 2013، لكنها لم تنجح، ورحل مجددًا عن الفريق لمدة موسم ويلعب مع كارديف سيتي، ويستمر مع النسور من عام 2014 وحتى العام الجاري 2023.

يعتبر ويلفريد زاها لاعب دولي في منتخب كوت ديفوار منذ عام 2011، في الموسم الثاني له مع فريق كريسيتال بالاس، ولعب بعدها مواجهتين مع منتخب انجلترا للشباب لكنه قرر تمثيل دولته الام "كوت ديفوار".

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