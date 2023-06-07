اقرأ غدًا بالوفد.. مصر وأنجولا تؤكدان على أهمية الاتفاق قانوني لسد النهضة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الحكومة توافق على مشروع قانون جديد للاجئين الأجانب".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الحكومة توافق على مشروع قانون جديد للاجئين الأجانب

قمة مصرية- أنجولية في لواندا

التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

بحث سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الإفريقية