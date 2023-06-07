الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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اقرأ غدًا بالوفد.. مصر وأنجولا تؤكدان على أهمية الاتفاق قانوني لسد النهضة

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الحكومة توافق على مشروع قانون جديد للاجئين الأجانب".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الحكومة توافق على مشروع قانون جديد للاجئين الأجانب

 قمة مصرية- أنجولية في لواندا 

التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

 بحث سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الإفريقية

الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد
الجريدة الورقية