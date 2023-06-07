اقرأ غدًا بالوفد.. مصر وأنجولا تؤكدان على أهمية الاتفاق قانوني لسد النهضة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الحكومة توافق على مشروع قانون جديد للاجئين الأجانب".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
الحكومة توافق على مشروع قانون جديد للاجئين الأجانب
قمة مصرية- أنجولية في لواندا
التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
بحث سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الإفريقية