غزل المحلة يتعادل مع المصري البورسعيدي بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة غزل المحلة نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

وسجل فريق غزل المحلة الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب مصطفي العش في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ليعلن التقدم لأبناء المحلة.

وشهد الشوط الأول محاولات من كلا الطرفين سواء لإدراك التعادل من قبل المصري، أو تعزيز التقدم من المحلة ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد لصالح غزل المحلة.

وفي الشوط الثاني عاد أبناء بورسعيد بالتعادل عن طريق اللاعب جريندو في الدقيقة 69 من الشوط الثاني عنطريق ركلة جزاء سجلها بنجاح.

بهذه النتيجة تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 32 نقطة في المركز الـ14 من جدول ترتيب مسابقة الدورى المصري، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 8 مباريات والهزيمة فى 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكه 43 هدفا.

بينما أرتفع رصيد المصري للنقطة الـ 41 في المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري المصري.

وبدا فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل كالتالي:

أحمد ميهوب لحراسة المرمى.

مصطفى العش، محمد بازوكا، معاذ الحناوي، ايهاب سمير، لخط الدفاع.

حميد ماو، أحمد النادرى، محمد جابر، أحمد الشيخ، عبد الرحمن عاطف لخط الوسط.

وجابريل أوروك في الهجوم.

بينما بدأ المصري بتشكيل ضد غزل المحلة كالتالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي.

خط الوسط: ايزي ايميكا، عمرو موسى كثنائي، اسلام عطية،الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: محمد جريندو.