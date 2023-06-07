الشعب يريد

الأربعاء 07/يونيو/2023 - 08:36 م 6/7/2023 8:36:35 PM

كتبت منذ بداية هذا العام عن مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة.. والعمارات التى أقيمت على أراضٍ منهوبة وارتفاعات جائرة وكأن من قاموا بها يبطحون القانون بالطوب.. ويتحدون القيم والقوانين والجمال، ويصدرون التلوث البصرى بدءا من سرقة الأراضى ومخالفة الارتفاعات وتاريخنا المعمارى وتراثنا البنائى وجماله وزادوا الطين بلة بإعلانات تتحدى القانون والطبيعة شكلاً وموضوعاً..

< ووصفت بعض الشوارع والتى تشكل حياً بأكمله مغطاة بالإعلانات والتى وصل حجم بعضها لواجهات عمارات كاملة وتضم 7 أدوار وبعرض ثلاث شقق، فهل يعقل ذلك؟ ألم تلق اهتماماً من مواطن يعشق الجمال والنظافة والنزاهة؟ ألم تلفت نظر البشر يومياً بالخجل أو الأذى طوال سنوات مرت؟ ألم يتأمل كل سائق وهو يتنازل عن حقه فى ما يقرب من نصف الطريق الذى ضاع (باستندات) وقواعد فى نهر الشوارع يميناً ويساراً وحتى «جزر» وسط شوارع عديدة مما تسبب فى التكدس وتعطيل الطرق بأوسع شوارع منطقة شمال القاهرة كمثال فقط.. ولكنه متكرر على معظم أراضى المحروسة.. إن غرامات هذه الإعلانات قد تتساوى مع الضرائب وربما تشكل دخلاً قومياً لمن تخلوا عن قواعد القيم والسلوك والضمير الإنسانى..

< ومنذ حوالى شهر تقريباً سعدت عندما قام د. حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية مع بعض رؤساء الأحياء بإزالة هذه الإعلانات ورفع غطاء الإعلانات الحرام والمخالفة من أكبر شوارع منطقة شبرا بأحيائها..

< وعندما حدثت العاصفة ظهر الفارق الكبير بين خسائر شمال القاهرة ومناطق أخرى اللهم إلا مخالفة جسيمة حدثت فى حى الشرابية استدعت سهر نائب المحافظ ورئيس الحى للساعة الثانية فجراً لتأمين إزالتها حفاظاً على السكان والمارة.. حقاً لا يصح إلا الصحيح ولو كره المخالفون والمتسترون وبعض معدومى الوطنية والضمير..

< آن الأوان لتطبيق القانون الذى كان محور تحقيقات عام 2022 حتى الآن..

< إن د. عوض تاج الدين وزير الصحة سابقا ومستشار الرئيس السيسى للصحة الآن قام بتطبيق القانون بعد عدة موضوعات نشرتها عن لافتات الأطباء وينص القانون أنها لا تتجاوز 20 سنتيمترا فى 40 سنتيمترا وتوضع بمدخل العمارة.. وهو ما زال مطبقاً بعمارات وسط البلد ولكبار وعمالقة الطب وبعض الأحياء القديمة عمراً وجمالاً ونظافة، وتمت الإزالات وعاد القانون يعيد له جماله ثم عادت الفوضى والتحايلات مرة أخرى والآن لدينا فرصة عظيمة لعودة الأمور لأصلها مهما كان التحدى.. وليت النائب أحمد السجينى ينشر ويتابع ما قاله أن هذا الأمر تختص به لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء ومتخصصين وأساتذة عمارة وفنون جميلة حتى لا نعود للفوضى وعلى جهاز التنسيق الحضارى أن يواجه مسئولياته وأن يتعامل رؤساء الأحياء مع هذا الأمر بدافع وطنى لحماية الوطن من التشوه، والمواطن من الموت بمخالفة تغاضى البعض عنها..

< وتبقى مخالفات إعلانية أخرى مؤجرة من بعض الأحياء وتحتاج وقفة موضوعية.. عاشت مصر جميلة تتحدى من فقد الضمير متمسكة بتراثها وميراثها..

< الحياة حلوة:

< إذاعة القرآن الكريم أصبحت أيقونة معظم بيوتنا وللمرة الثالثة أطالب القائمين عليها بضبط الهندسة الصوتية بها لأنها تحتاج لمتفرغ يضبط الصوت الذى يعلو فجأة وينخفض أيضاً..

< قداسة البابا تواضروس سلامتك من الوعكة الصحية وكل عام أنتم بخير «وعيد رسل» سعيد إن شاء الله..