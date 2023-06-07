طريقة عمل سموذي الموز بالشوفان| مفيد للدايت وغني بالفيتامينات

يبحث دائمًا متابعي الحمية الغذائية لإنقاص الوزن على مشروب مثلج يعطيهم الإنتعاش المطلوب لمواجهة حر الصيف، ولا يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، لذا نقدم لك طريقة عمل سموذي الموز بالشوفان، والذي يتميز بإحتوائه على العديد من الفيتامينات، بالإضافة إلى أنه يشعرك بالشبع فترة طويلة.

فوائد الموز بالشوفان

تعزيز صحة الجلد

يعد الشوفان من الأغذية المثالية لتعزيز صحة الجلد والبشرة والعناية بها، ويعتبر مهدئ لها ومخفف للتهيجات والحكة، حيث يساعد الشوفان على تعديل درجة حموضة للجلد.

تعزيز الطاقة ودعم فقدان الوزن

يحتوي الموز على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، والتي يمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة، تشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم الموجود في الموز قد يساعد بشكل طبيعي في رفع قدراتهم التنشيطية بسبب كيف يمكن لهذه المغذيات أن تدعم وظيفة التمثيل الغذائي الصحية بينما تساعد أيضًا في تحلل الدهون ، وهي عملية فيزيولوجية حيث يقوم جسمك بتفكيك مخازن الدهون، وتحويلها إلى طاقة.

قيمة غذائية كبيرة

تناول الشوفان يوميًا مفيد جدًا حيث يعد الشوفان مصدر رائع لعدد كبيرمن العناصر الغذائية المختلفة المطلوبة لصحة الجسم مثل:

الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات النباتية والقليل من الدهون.

العديد من المعادن والفيتامينات المهمة مثل الحديد والنحاس والفسفور والكالسيوم والزنك.

فوائد الموز للحامل على الريق

إن تناول الموز على الريق للمرأة الحامل مفيد لها وللجنين، فالموز يحمي من الإمساك المصاحب للحمل بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف، كما يساعد على التخفيف من الغثيان الصباحي في بداية فترة الحمل وذلك بسبب احتوائه على فيتامين ب6.

التقليل من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال

أشارت الدراسات أن إطعام الرضع الأصغر من 6 أشهر الشوفان، قلل من خطر إصابتهم بالربو في مرحلة الطفولة.

يمد بالطاقة

يمتاز لب الموز الطري وسهل الهضم باحتوائه على سكريات بسيطة سهلة وسريعة الامتصاص بالجسم مثل؛ السكروز والفركتوز (Fructose)، وبهذا يعد الموز من الأغذية المشهورة للرياضيين والتي تمدهم بالطاقة السريعة والتي يحتاجونها أثناء التمارين وفي المبارايات الرياضية المختلفة.

طريقة عمل سموذي بالموز والشوفان

المقادير

- الموز : 2 حبة (مقطّع)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة (أبيض أو بني حسب الرغبة)

- الشوفان : 2 ملعقة كبيرة (ناعم)

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : كوب ونصف (بارد)

طريقة التحضير

ضعي في الخلاط الكهربائي الموز والسكر والشوفان والفانيليا والحليب واخلطي المكونات جيداً.

قدّمي السموذي فوراً.