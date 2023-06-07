ضبط المتهمين بالتشاجر في مدينة نصر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيقين مقيمان بدائرة القسم "مصابان بجروح"، و5 أشخاص مقيمين بمحافظة الفيوم "بينهم اثنان مصابان" وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد المشاجرة (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار).

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بمواجهة المتهمين أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب اللهو، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى فى الهواء من السلاح المضبوط بحوزته، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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في سياق آخر، وقع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل بطريق "أبو عمر- أبوكبير" بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن وفاة ممرض.

الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول "محمد لطفى" 27 عاما ممرض خاص بمستشفى الصفا بأبوكبير ومقيم العلاقمة مركز ههيا، جثمان هامد وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية أوضحت حدوث وفاته إثر تعرضه لحادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها وسيارة ربع نقل بطريق " أبوعمر- أبوكبير" نطاق مركز أبوكبير، ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى، تم التحفظ على قائد السيارة والدراجة البخارية والسيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما اندلع حريق داخل شقة سكنية وتصاعدت ألسنة اللهب من المنافذ بمنطقة عزبة خير الله بمصر القديمة، حيث تلقت غرفة الحماية المدنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

تم الدفع بسيارتي إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للعقارات السكنية المجاورة.