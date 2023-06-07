أعلنت وزارة الداخلية في بوروندي، عن تعليق أعمال المجلس الوطني للحرية، حزب المعارض الرئيسي، بسبب مخالفات في مؤتمرها الأخير، دون تفاصيل عن نوع المخالفات.

تعليق أنشطة الحزب المعارض الرئيسي في بوروندي

وندد قيادات الحزب، من قرار الداخلية معتبرين ذلك "انتهاك خطير للدستور" وسوف يثير زعزعة استقرار المجلس الوطنى للحرية وإضعافها، في الدولة الواقعة بمنطقة البحيرات العظمي التي تستهدف بانتظام انتهاكات حقوق الإنسان.

المجلس الوطني للحرية

ونفذ المجلس الوطني للحرية، مؤتمران أحدهما كان في 12 مارس والأخر في 30 أبريل الماضي، كان الهدف تزويد الحزب بقوانين وأنظمة داخلية جديدة وفقًا للتقسيم الإداري الجديد للبلاد، متوقع دخول حيذ التنفيذ عام 2025.

طرد 8 مسؤولين في الحزب

خلال الاجتماع قيادات الحزب طرده 8 مسؤوليين تنفيذيين معارضين لرئيس المجلس الوطني للحريات أغاثون رواسا، من المكتب السياسي.

وعلي الفور تقدمه بشكوي رسمي، إلي وزير الداخلية وتنمية البلديات والأمن العام مارتن نيتريتسي، الذي طعن في القرارات المتخذة خلال هذه المؤتمرات في نهاية مايو.

في 2 يونيو، أرسل أغاثون رواسا، رسالة إلي الوزير مفاده بوجود مخالفات في الحزب، فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمجلس الوطني الليبرالي، والذي ينص بشكل خاص على عقد اجتماع للمكتب السياسي قبل أي مؤتمر

ويخلص إلى أن "جميع الأنشطة التي تنظمها هيئات غير نظامية يتم تعليقها في جميع أنحاء البلاد" ، موضحًا أن "الاجتماعات المنظمة فقط بهدف نزع فتيل التوترات داخل الحزب مسموح بها".

وندد أمين عام المجلس الوطني الليبرالي ، سيمون بيزيمونغو، "بانتهاك خطير للدستور وقانون الأحزاب السياسية الذي يحظر أي تدخل من قبل السلطات العامة في عمل الأحزاب، حسبما نشر وكالة فرانس.

وقال إنها محاولة لزعزعة استقرار المجلس الوطني الليبي وإضعافه بهدف إجراء انتخابات تشريعية 2025 ". إنها مجرد مجموعة صغيرة من ثمانية متظاهرين لا وزن لهم إلا بدعم السلطات العامة ".

المعارضة الرئيسية لـ CNDD-FDD ، الحزب الحاكم منذ 2005 ، تم إنشاء المجلس الوطني للحرية في عام 2011 من قبل اغاثون رواسة بعد انشقاق داخل الاتحاد، وهو حزب من تمرد الهوتو السابق لقوات التحرير الوطنية.

وكان المرشح الرئاسي لعام 2020 ، رواسا ، قد وصف فوز إيفاريست نداييشيمي ، الذي خلف بيير نكورونزيزا ، الذي توفي بعد أن قاد بوروندي بقبضة من حديد لمدة 15 عامًا ، بأنه "مهزلة انتخابية".

منذ وصوله إلى السلطة ، تأرجح الرئيس نداييشيمي بين علامات انفتاح النظام ، الذي لا يزال تحت تأثير "الجنرالات" الأقوياء ، والسيطرة الحازمة على السلطة التي اتسمت بانتهاكات حقوق الإنسان التي تندد بها المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

في مارس، شجب المفوض السامي للأمم المتحدة "القمع المتزايد" للأصوات المنتقدة في بوروندي