محافظ الجيزة يتابع مراحل العمل بمحطات معالجه الصرف الصحي بأم دينار

مشروعات لدعم البنية التحتية بمنشاة القناطر

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدخال تلك الخدمات بالقري المحرومة في اطار خطه الدولة نحو تزفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.



تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته الميدانية بمراكز ومدن أوسيم ومنشاة القناطر والتي تفقد خلالها مراحل العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية ام دينار والتي تعمل حاليا بطاقه ١٠ الاف م٣ وخلال شهور سيتم مضاعفة طاقه العمل بها لتصل الي ٢٠ الف م٣ يومياً في اطار خطه رفع كفاءتها وتطويرها والتي تشمل توسعه دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقه التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل الي ٣٠ الف م ٣ خلال عام.



حيث كلف محافظ الجيزة بسرعه الانتهاء من الأعمال اللوجيستية والفنية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال الجدول الزمني المحدد لها والتي كانت تعد احد المطالب الملحة للمواطنين.



كما تفقد اللواء أحمد راشد محطه مياه الشرب بمركز ومدينة منشاة القناطر والتي انتهت أعمال المرحلة الاولي منها بطاقه ٤٠ الف م٣ وخلال ايام سيتم زيادة كميات المياه المخصصة لقرى الرهاوي وام دينار الي جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة ٤٠ الف م٣ لخدمة المناطق الشمالية لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة بعد انتهاء المشروع بالكامل الي ٨٠ الف م٣ .



رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورئيس شركة مياه الشرب و الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مراكز ومدن منشاة القناطر وأوسيم وممثل شركة كهرباء جنوب القاهرة ومديرا مديريات الطرق والاسكان ورئيس هيئة النظافة .