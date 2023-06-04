دعوى مرتضى منصور لوقف برنامج "بوكس تو بوكس.. 22 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الكاتب الصحفى محمد شبانة على قناة "etc" على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل.

في وقت سابق، كانت القناة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ، أن البرنامج سيكشف الحقائق بمختلف القضايا والأحداث على الساحة الرياضية بلا حسابات وبكل موضوعية وحيادية، رافعا شعار"زيرو مجاملة"، وحق المشاهد في متابعة الصورة كاملة من كافة جوانبها، وسيكشف العديد من الأسرار التي تدور حول أوضاع الرياضة في مصر، وكذلك الرياضة على المستوى الدولي.

تاجيل محاكمة المتهمين باللجان النوعية في حلوان

وقد أجلت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة؛ لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة باللجان النوعية في حلوان لجلسة 5 أغسطس المقبل.

و وجهت النيابة العامة لــ 22 متهمًا، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

مقاول باع شققًا لأكثر من شخص امام الجنايات

كما قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، إحالة مقاول يدعى سيد عزام، متهم بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت بمنطقة عين الصيرة إلى محكمة الجنح.

فيما استمعت النيابة لأقوال الضحايا، وقالوا إن المتهم قام ببناء عقارين بمنطقة عين الصيرة، كل عقار مقسم إلى 44 شقة في البرجين، وتم عرضها للبيع، ولكنه قام ببيعها عدة مرات بعقود تمليك للمواطنين تصل لـ 860 عقد تمليك، نظير مبالغ مالية تراوحت بين ٣٠٠ ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه للشقة الواحدة.

ووتبين من اعترافات المتهم ؛ إنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم، لكنه كان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين، ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم.

وقد كشفت التحقيقات عن أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وأن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أن باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

وتبين من التحريات ؛ أن المتهم يدعى "س. ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في البلاغات.