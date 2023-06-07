آداب المنصورة تحتفل بعيد الأب وتكرم الآباء المثاليين

تقديرا للجهود التي بذلوها

تكريم أحد الموظفين

جانب من التكريم

احتفلت كلية الآداب بجامعة المنصورة ولأول مرة بعيد الأب حيث تم تكريم عدد من الآباء المثاليين على مستوى الكلية في لفتة تهدف لتقديرهم وللجهود التي بذلوها في الكلية.

قيادات الكلية

وقام عميد الكلية الدكتور محمود الجعيدي وريادة وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة سهير وحيد وحضور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور وائل البرعي بتكريم مدير عام الكلية هلال بركات و كبير موظفي إدارة شئون الطلاب طارق فرج وأمين معمل قسم علم النفس عيد الميرغني ، كما تم تكريم رئيس الخدمات المعاونة .

بناء الأسرة

وسلم عميد الكلية شهادات التقدير للمكرمين بمكتبه، وأشاد بدور الأب الذي يعتبر الشريك الأساسي في بناء الأسرة، مشيرا إلى أنه الداعم المادي والمعنوي لها والمعلم الأول للأطفال الذي يعطى مختلف دروس عن الحياة من خلال تجاربه، كما يعتبر القدوة المثالية التي يسعى الأطفال لتقليدها على أرض الواقع، لذلك خصص العالم يوما للاحتفال بيوم الأب لتكريمه، الذي يوافق شهر يونيو على مستوى العالم العربي.