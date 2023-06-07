هشام نصر يكشف وساطة وزير الرياضة للتصالح مع حسن مصطفى

قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد السابق، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توسط للصلح بينه وبين الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأضاف نصر، أن وزير الرياضة تدخل للصلح، بناءً على وجهة نظره الشخصية، وليست بطلب منه للتصالح مع حسن مصطفى، متابعا: أن ما تردد عن ذهابه إلى منزل حسن مصطفى للحصول على إذن منه من أجل خوض انتخابات الزمالك، غير منطقي تمامًا، خاصة وأنه خاض الانتخابات الماضية بشكل طبيعي، وغير طبيعي حصوله على إذن لمثل هذا القرار.

وتابع: تسلمنا اتحاد اليد مديون بـ4 مليون جنيه وتركناه في خزينته 120 مليون جنيه، فكيف يتم اتهامنا بتزوير الانتخابات؟!.. أنا أسير في طريقي مع القضاء للحصول على حقي بشكل قانوني.

وذكر أن هناك درافت يحمل بنود بعقد رعاية، لإنهاء الخلاف الذي بينه وبين حسن مصطفى، بينما ما تردد عن تقبيل رأسه لمدة نصف ساعة أمر غير منطقي تمامًا ولا أساس له من الصحة.

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، قام بتكريم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي في ذكرى إنشاء الاتحاد، مؤكدًا أنه أحد الشخصيات الرائعة في الرياضة المصرية ويتواجد في أعلى المناصب الدولية.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الدكتور حسن مصطفى موجود منذ 24 عامًا في الاتحاد الدولي لكرة اليد، ويحظى بثقة العالم، وهو واجهة مشرفة لنا".

وأضاف: "شركة الكرة بالنادي الأهلي قامت بتوقيع عقد مع شركة جرينتا التي تستثمر في المنتج الرقمي (تكنولوجيا العصر) ولدينا أحد العقول المميزة في هذا المجال وهو خالد عبدالقادر عضو الشركة والذي سبق وكان مديرًا لشركة مايكروسوفت".

وواصل: "النادي الأهلي لديه عدة شركات، وتم توقيع عقد غير مسبوق للاستثمار في المنتج الرقمي، الذي يعتمد على شعبية النادي وعدد متابعيه وجماهيره، والأهلي يستحوذ على شعبية كبيرة في كرة القدم، وكل العمل يتركز حول استغلال شعبية النادي من خلال منتجات الجماهير، وأن يتاح للجماهير فرصة التواصل وتحقيق المتعة لهم من خلال النادي".

وزاد: "الأهلي يستفيد من تجارب مؤسسات دولية كبيرة، وأحمد حسام عوض أيضًا لديه خبرات واتصالات كبيرة والشركة تضم عددًا من الكوادر المميزة، وسوف يتم الاستفادة من صفحات النادي عبر السوشيال ميديا وما يستجد من أمور تكنولوجية آخرى مثل نادي مانشستر يونايتد الذي يمتلك 600 مليون متابع عبر حساباته، ونحن سنكون أول نادٍ مصري وإفريقي وعربي يتجه نحو التفاعل الرقمي".

وأتم: "المنتج الرقمي سيجلب مداخيل مالية جديدة، وسيتم طرحه خارج مصر أيضًا، وسيجعل الجاليات ترتبط بشكل أكبر مع النادي الأهلي، وهناك أفكار كثيرة، وسيتم العمل على زيادة منصات النادي، ولن أكشف المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، لكنها مفاجآت كثيرة بالطبع".

الأهلي والترجي

وعلى صعيد كرة القدم، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي ونظيره الترجي التونسي في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل لحساب منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الأحمر قد حقق انتصارًا عريضًا خلال لقاء الذهاب بثلاثية من دون رد عبر كل من بيرسي تاو الذي وقع على ثنائية مع تسجيل كهربا هدف الأهلي الثالث.

جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مع برنامج الماتش على قناة صدى البلد.

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