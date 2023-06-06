جهاد عرفة: منتخب الصالات جاهز للمنافسة في كأس العرب

أكد جهاد عرفة المدير الفني لـ منتخب الصالات على جاهزية الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العرب والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقال جهاد عرفة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل إنطلاق منافسات البطولة: “ أقمنا معسكرا في القاهرة لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيا بشكل يتناسب مع قوة البطولة ”.

وتابع: “ نسعى للفوز غدا في ضربة البداية أمام موريتانيا وقادرون على المنافسة بقوة على لقب البطولة ”.

وأضاف جهاد عرفة: “ مجموعة مصر صعبة وتضم وصيف البطولة الماضية، كما أن البطولة بشكل عام قوية نظرا لمشاركة العديد من المنتخبات المتطورة ولكننا جاهزون للمنافسة في البطولة ”.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني قائمة المنتخب إستعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات البطولة خلال الفترة من الفترة من 6 إلى 16 يونيو الجاري.

وتطير بعثة منتخب الصالات برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة غداً الاثنين غلى السعودية بقائمة تضم 15 لاعباً.

قائمة منتخب الصالات في بطولة كأس العرب

وضمت قائمة منتخب الصالات 15 لاعباً على النحو التالي:

جمال عبدالناصر وأحمد فكري صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلي رمضان ومحمود فتحي.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات موريتانيا وفلسطين والعراق.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب مصر للصالات كل من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى، ومحمد منجى مديرًا إداريًا، وأحمد حسن مدير المهمات.

ويسعى مدرب المنتخب إلى استغلال مباريات البطولة العربية إلى تجهيز اللاعبين بشكل قوى قبل انطلاق التصفيات الإفريقية وبطولة كأس الأمم خصوصاً في ظل عملية الإحلال والتجديد التى يمر بها المنتخب في الفترة الحالية والنزول بمعدل أعمار اللاعبين بشكل مناسب.

نتائج كارثية لمنتحب مصر للصالات

يذكر أن منتخب مصر لكرة الصالات نتائج حقق غير متوقعة، بعد هُزم أمام كل من السعودية وإيران في بطولة تايلاند الودية، ليحتل المركز الأخير في المجموعة ويكتفي بمواجهة موزمبيق لتفادي احتلال مؤخرة الترتيب في الدورة.