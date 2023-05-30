تحذيرات من تأدية الحج عن طريق التأشيرات السياحية.. فيديو

كشف الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، تفاصيل قرار المملكة العربية بالسماح لحاملي تأشيرات السياحة والأعمال بالسفر إلى مدن المملكة والتجول فيها، حتى 10 من ذي الحجة 1444.

وقال عادل حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا القرار لا يسمح لحاملي التأشيرات بأداء مناسك الحج خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك عقوبات مغلظة سيتم توقيعها عليهم.

الحفاظ على النظام:

ولفت إلى أنه لا يجوز لأي شخص يحمل تأشيرة السياحة، أو الأعمال، أن يؤدي مناسك الحج أو يرتدي ملابس الإحرام، سوف يرحل مباشرة ويمنع من دخول المملكة مدى الحياة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من منع دخول حاملي التأشيرات للأماكن المحرمة، من أجل الحفاظ على النظام في هذه المناسبة، كما أن فوجًا من الحجاج المصريين يصل المملكة يوم 10 يونيه المقبل.