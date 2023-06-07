ولي العهد السعودي يبحث مع "بلينكن" العلاقات الثنائية بين المملكة وأمريكا

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى خلال إجتماعة اليوم بوزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن في قصر السلام بجدة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزها إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي السيد ديريك شوليت مستشار وزير الخارحية، والسفير الأمريكي في المملكة مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية باربرا ليف.