10 مواصفات لأسئلة امتحانات جامعة القاهرة

حدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مواصفات أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي امتحانات جامعة القاهرة نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وتجرى امتحانات جامعة القاهرة وفقا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات والجداول المُعلنة بالكليات.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بمتابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تجرى في هدوء منذ بدايتها دون رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب.

مواصفات امتحانات جامعة القاهرة

١. يأتي نظام الامتحانات في جامعة القاهرة بنظام الأسئلة الموضوعية.

٢. تتمثل المواصفات الفنية للورقة الامتحانية في شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل خلال الفصل الدراسي الثاني.

٣. يجب أت ترتبط أسئلة الامتحانات بأهداف المقرر وموضوعاته.

٤. توزيع أسئلة امتحانات جامعة القاهرة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

٥. إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب في كل كلية بحسب التخصث.

٦. يراعى الأسئلة التدرج من السهل إلى الصعب بمختلف كليات جامعة القاهرة.

٧. تكون الأسئلة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير.

٨. أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة في كل كليات جامعة القاهرة.

٩. أن تشتمل ورقة الامتحان في جميع كليات جامعة القاهرة على نظام الأسئلة الموضوعية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه.

١٠. الالتزام بسؤال حل المشكلات في امتحانات جميع كليلا جامعة القاهرة الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.