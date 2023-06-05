أيمن محسب يكشف تفاصيل جلسة الغد بـالحوار الوطن.. تهم كل المصريين (فيديو)

قال النائب د. أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بـ الحوار الوطني، إنه سيتم غدا تناول الاستثمارات العامة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ومدى جدواها، و زيادة الاستثمارات الحكومية التي لابد من زيادتها خلال هذه الفترة لمواجهة الزيادة السكانية، موضحاً أن جلسة غدا ستكون هامة جداً لجميع أطياف الشعب المصري.

تناول التمويل وصندوق مصر السيادي ودوره في الاستثمارات

وأضاف أيمن محسب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" مساء اليوم الإثنين: “سيتم غدا خلال جلسة المحور الاقتصادي داخل الحوار الوطني، تناول التمويل وصندوق مصر السيادي ودوره في الاستثمارات”

وتابع أيمن محسب : "سيتم الحديث خلال جلسة الحوار الوطني عن القطاعات التي ستقوم الدولة بالخروج منها خلال الفترة القادمة ليتم دخول القطاع الخاص بها حتي يقوم بدوره في بناء الاقتصاد الوطني.

كل أحزاب مصر سيحضرون جلسة الغد

وأردف: “ كل أحزاب مصر بالكامل والمهتمين بالشأن الاقتصادي سيحضرون جلسة الغد، ليعبر كل حزب عن رأيه وموقف حزبه”مشيرا إلى أنه وصل عدد كبير من الاقتراحات سيتم عرضها لبحث التوافق حولها

وتستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها في الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وتبدأ غدا الثلاثاء بالمحور الاقتصادي بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي على مائدتها.

وتتمثل خطة عمل لجنة أولويات الاستثمار فى:

- أولويات الاستثمارات العامة:

هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.

أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

- ملكية وإدارة أصول الدولة:

الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها

ـ تشغيل الأصول المعطلة.

الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة

برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)

مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه

صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى

ـ تمويل الاستثمار العام

الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص.

دور صندوق مصر السيادي في التمويل.

أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

وكانت قد قررت إدارة الحوار الوطنى، تأجيل انعقاد جلسات المحور السياسي التى كان من المقرر عقدها، الأحد، على أن تعقد نفس الجلسات التي كانت مقررة، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها، يوم الأحد القادم الموافق 11 يونيو، وذلك نظرا الظروف التي أحاطت بمقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مدينة نصر للمؤتمرات.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، قد تعرض لأضرار كبيرة، مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به، وقد جرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية.