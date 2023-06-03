أيمن محسب: الرئيس يتابع بشكل لحظي ما يدور في الحوار الوطني (شاهد)

أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا أثرت على المناخ الاقتصادي للعالم كله، لافتًا إلى أن كورونا تسببت في شلل الاقتصاد العالمي لمدة سنتين.

وأوضح “محسب” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “dmc”، اليوم السبت، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى توتر حركة الاقتصاد العالمي مما أدى إلى شله .

وأشار إلى أن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من القمح من هاتين الدولتين، فهو الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق تتحمله الموازنة العامة للدولة وحدها دون أي غلاء أو زيادة على المواطن، قائلا :"احنا في الحوار الوطني وضعنا جميع الملفات أمام أعيننا لدراستها".

وواصل محسب أن كل القوى السياسية في الحوار الوطني تدلي برأيها لتخفيف تداعيات الأزمة، ووضع حلول لخروج مصر من هذه الأزمة، لافتا إلى أن هدف جميع التيارات والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة الخروج من الأزمة بسلام وأمان، والقيادة السياسية تتابع بشكل لحظي ما يدور في الحوار الوطني.

واستطرد أن جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني هدفها الأساسي هو أن ينهض الاقتصاد المصري ويكون في أحسن حال، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بأن جميع التوصيات التي ستخرج من الحوار الوطني سيتم تنفيذها.

استئناف جلسات الحوار الوطني غدا الأحد

تستأنف غدا الأحد، جلسات الحوار الوطني أعمالها في الأسبوع الثالث للحوار، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

واستغرقت الجلسات الماضية قرابة الـ 58 ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين، كان آخرها مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المُحال من مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.

جلسات المحور السياسي الأحد 4 يونيو

ويناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٣م، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

جلسات المحور الاقتصادي الثلاثاء 6 يونيو

في الثلاثاء الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي

جلسات المحور المجتمعي الخميس 8 يونيو

في يوم الخميس الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات ابتداء من الساعة ١٢ ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.