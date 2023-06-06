عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 7 يونيو، أن الرياح تنشط، على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء.

رياح محملة بالأرتبة

وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة، على مناطق السواحل الشمالية الغربية، قد تمتد مساءً، إلى مناطق الوجه البحري، والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث (20% تقريبًا)، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من الصحراء الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

منخفض خماسيني

وقالت د. إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك منخفض خماسيني يضرب البلاد غدًا، الأربعاء، على مناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد.

وأوضحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على شاشة صدى البلد، أن المنخفض يكون غدا على أقصى غرب البلاد ولن تقترب من وسط البلاد.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد، موضحة أن المنخفض الخماسيني يقترب من القاهرة يوم الخميس ويؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق.

وأشارت د. إيمان شاكر، إلى أن العواصف الترابية لن تكون بنفس شدة الخميس الماضي وتكون أقل حدة، ولكنها تؤدي إلى انخفاض الرؤية.

وأهابت. إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، المواطنين بأهمية القيادة بهدوء على الطرق وارتداء الكمامة خاصة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي، موضحة أن هناك أمطار يوم الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وتصل القاهرة، موضحة أن هذه الأمطار من شأنها أن تقلل كميات الرمال المثارة وتخفض من حدة الأتربة.