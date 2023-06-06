منة عرفة تستعرض أنوثتها بالأبيض المثير (صور)

خضعت الفنانة الشابة منة عرفة لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

منة عرفة

منة عرفة تجذب الأنظار بالأبيض المثير

بدت منة عرفة بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية فستانا باللون "الأبيض" بلا أكمام، صمم من قماش بدون نقاشات، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

منة عرفة

منة عرفة تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت منة عرفة تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النبيتي في الشفاه.

منة عرفة



آخر أعمال منة عرفة

وانتهت أعمال المونتاج الخاصة بفيلم رحلة الدم الذي تشارك في بطولته منة عرفة استعدادا لعرضه قريبا.

الفيلم بطولة محمد سليمان وصبري عبد المنعم وايفا وناردين حبيب ومينا محسن فايز ومجدى يشوع ووائل الشبكشي.

منة عرفة

وشاركت منة عرفة في العديد من الأعمال الفنية والدرامية وكان آخرها مشاركتها في فيلم شريط 6، التي تدور احداثه حول طبيب أمراض نفسية يحاول حل قضايا الشباب، ومن خلال مجموعة من القضايا في الجيل الجديد والأزمات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، يكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة.

من هي منة عرفة



منة عرفة من مواليد 1 مايو 1999، ممثلة مصرية.



عن حياتها

بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل (السندريلا) مع المخرج سمير سيف في عام 2005، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام. وجيران السعد، كما شاركت في جميع مواسم سيتكوم راجل وست ستات الذي كشف مواهبتها في سن صغير.