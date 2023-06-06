الثلاثاء 06/يونيو/2023 - 08:39 م 6/6/2023 8:39:01 PM

فى واقعة مواطن جزار يذبح حصانًا داخل محله دون خوف، ويشفيه بعد سلخة ليبيعه فى الأسواق لحمة مفرومة أو قطعًا وبسعر رخيص عن الأسعار المعروضة فى السوق طبعًا قلة ضمير، وعدم خوف من الله واستغلال بحث الناس عن الأسعار الرخيصة، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، ووصول أسعارها إلى عنان السماء، ولعدم مقدرة المواطن البسيط أو حتى المتوسط على الشراء، استغل هؤلاء الانتهازييون الفرصة لذبح الحمير والخيول، ولذلك من يرتكب هذه الأفعال لا بد من القصاص وبكل قوة محاسبتهم وسجنهم ومصادرة أموالهم بعد ثبوت التهمة وبالأدلة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول لهم أنفسهم فعل وارتكاب هذه الأفعال وغش الأسواق، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا، فلابد من ردع حاسم ولجان الصحة ومباحث التموين لهم خبرة ودراية بنوعية اللحوم، وقادرون علي التصدى لهؤلاء المجرمين.