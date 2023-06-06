فنزويلا تتصدر تريندات السعودية بسبب ولي العهد

تصدرت جمهورية فنزويلا البوليفارية، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 17 ذو القعدة 1444هـ/ 6 يونيو 2023، بالتزامن مع لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا، وذلك في قصر السلام بجدة.

وزراء سعوديين يحضرون لقاء ولي العهد مع الرئيس الفنزويلي

وحضر اللقاء بين ولي العهد السعودي ورئيس جمهورية فنزويلا كلا من:

الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة.

الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق).

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.

رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب الفنزويلي، كلا من:

حرم فخامة الرئيس السيدة سيليا فلوريس.

وزير الخارجية السيد إيبان إدواردو.

وزير البترول السيد بدرو رافاييل.

نائب الرئيس لقطاع الاتصالات والثقافة والسياحة وزير الاتصالات والمعلومات السيد فريدي نانيز.

وزير المكتب جورجي إليسر، والسيد نيكولاس إرنستو مادورو.

السفير الفنزويلي لدى المملكة دايفيد بيلاسكيس.

بحث العلاقات الثنائية بين السعودية وفنزويلا



ورحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس الفنزويلي في زيارته للمملكة، الذي عبر عن سعادته بزيارته للسعودية ولقائه مع ولي العهد.

وجاء خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".