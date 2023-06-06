الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ضبط 2 طن سماد زراعى غير مخصص للبيع فى أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والاشتراك مع إدارة مباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف  فى ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد 2طن اسمدة زراعية غير مرخص بتداولها او الاتجار فيها.

كان اللواء احمد جمال مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط سيارة ربع نقل اثناء مرورها بطريق منطقة الوليدية محملة بكمية من الاسمدة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الغير مصرح بتداولها او الاتجار فيها  وهى مخصصة لحاملي الحيازة الزراعية.
وحرر محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة.

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IMG-20230606-WA0018
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الجريدة الورقية