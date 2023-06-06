بنزيما في مؤتمر الوداع: كنت أريد الاعتزال في ريال مدريد والملكي في قلبي

ودع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما جماهير ريال مدريد في مؤتمر بصحبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز وعدد من زملاؤه، بعدما أعلن الملكي بشكل رسمي رحيل اللاعب عن الميرينجي خلال الفترة الحالية.

وأكد بنزيمما أن ريال مدريد سيكون دائمًا في قلبه، كما أنه سيشاهد مباريات الفريق دائمًاغ رفقة العائلة.

وأشار بنزيما خلال تصريحاته أنه كان يرغب بشدة في الاعتزال داخل جدران ريال مدريد، لكن دائمًا ما تعطي الحياة فرص أخري.

وشدد المهاجم الفرنسي على أنه محظوظ بتحقيق حلمه بفضل رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

تصريحات بنزيما

تحدث كريم بنزيما في المؤتمر الصحفي لتوديع ريال مدريد، حيث قال: " الريال سيظل دائمًا في قلبي، سأتابع أنا وأطفالي والعائلة لقاءاته بشكل دائم".

وأكمل بنزيما تصريحاته: "كانت أبحث عن أنهاء مسيرتي مع ريال مدريد، لكن الحياة دائمًا ما تعطي فرص أخرى، فأنا محظوظ للغاية لتحقيق حلمي كطفل بفضل الرئيس بيريز".

وتابع: "مسيرتي مع ريال مدريد كانت مميزة للغاية، حيث توجت بكل شيء واستمتعت بهذا النادي عندما كنت طفلًا وأنا أرى بيريز يضم الظاهرة رونالدو وزين الدين زيدان، وبعد ذلك حان الوقت لأكون لاعبًا في ريال مدريد وتحقق حلمي على أرض الواقع".

بينما وجه رسائل لمدربه كارلو أنشيلوتي وعدد من الجماهير، حيث قال: "أتوجه بالشكر لكارلو، فمنحني الثقة منذ اليوم الأول له، استفدت منه الكثير في عالم كرة القدم".

وتابع:"اليوم يعد يوم حزين قليلًا، وذلك بسبب رحيلي عن فريق قلبي، كذلك الجماهير التي منحتني كل هذه القوة، أشكركم جميعًا".

وأتم بنزيما تصريحاته، حيث قال: "قلتها منذ اليوم الأول لي هنا، دائمًا هلا مدريد، ولا يمكنني قول أي شيء آخر".

بنزيما يوقع عقود انتقاله لاتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن كريم بنزيما وقع عقود انتقاله لاتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن بنزيما سيحصل على ما يقرب من 200 مليون يورو في الموسم الواحد مع اتحاد جدة، بعد الاتفاق على بنود التعاقد بين الطرفين.

وأوضحت التقارير أن بنزيما سيكون عاملًا رئيسيًا في بقاء المدرب البرتغالي نونو سانتو مع اتحاد جدة خلال الموسم الجديد.