مبادرة "سلامتك تهمنا" في المنيا للحد من مخاطر بيئة العمل

أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل مبادرة سلامتك تهمنا بمديرية العمل بمحافظة المنيا، وذلك بشركة جيزة لتنمية الصعيد للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، بحضور أكثر من ٢٥ شركة ومصنع بالمنيا تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل المبادرة على مستوى الشركات والمصانع في كافة انحاء الجمهورية وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة وزيادة الإنتاجية.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن فعاليات المبادرة تضمنت كلمة من ناصر كفافي مسئول الشركه الراعية للمبادرة، وكلمة لمدير المديرية أكد فيها الدور الذي تقوم به السلامة والصحة في الحفاظ علي العمالة البشرية و المنشآت من الحوادث، كما قام المهندس مدحت كامل ممثل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة بالقاء المحاضره الاولي عن خطه الطوارئ والإخلاء، موضحا الغرض من تلك الخطة واهدافها والحفاظ على العمال والمنشات باعداد خطه طوارئ توضح فيها كيفية إخلاء العمال من المكان أثناء الكوارث حفاظا على حياتهم وحفاظا على المنشأة والعمال والحد من حدوث الحرائق إيمانا من الوزارة بدور السلامة في سير العملية الإنتاجية وزيادة الدخل وتقليل الحوادث والإصابات.

وأضاف مدير المديرية، أن المبادرة تضمنت أيضا محاضرة حول التشريعات والقوانين والقرارات المنظمه للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة 2003، كما قامت الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة بالمنيا بالقاء المحاضره الثالثة عن اصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة.